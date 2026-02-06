Bill Gates pide $4.8 millones de dólares por una de sus casas en Washington

El multimillonario Bill Gates ahora quiere deshacerse de una casa que está justo al lado de su residencia principal, conocida como Xanadu 2.0. Esta propiedad está actualmente disponible en el mercado de bienes raíces por $4.8 millones de dólares.

Esta venta llama la atención porque se trata de una residencia que forma parte de su millonario complejo residencial, ubicado en Medina, Washington. Xanadu 2.0 es ampliamente conocida por sus lujos, comodidades y por todos los elementos tecnológicos que se incorporaron para mejorar la vida de sus habitantes.

Por otro lado, la casa que está en venta es bastante sencilla en comparación con la mansión principal. En el listado, difundido por la agente de bienes raíces Kim Florence, se describe el sitio como una casa que “invita a entrar discretamente antes de revelar su encanto: impresionantes vistas de 180 grados al lago, la ciudad y la montaña. Relájese junto a la chimenea de la sala de estar con un buen libro o simplemente sumérjase en la fascinante vista”.

Su construcción data de los años 50 y ocupa un lote de casi medio acre. La casa tiene una extensión de 2,780 pies cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, tres baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre sus detalles interiores, en el listado dice: “El comedor se abre a un amplio espacio exterior, ideal para recibir invitados. La propiedad colinda con un espacio abierto y arbolado, ofreciendo una privacidad excepcional y la combinación perfecta de vistas al bosque y al lago”.

Además de las comodidades dentro de la casa, esta propiedad también ofrece un patio trasero ideal para disfrutar al aire libre. La propiedad en general está rodeada de árboles, lo que ofrece tranquilidad y privacidad.

Sigue leyendo:

• Bill Gates asegura que dará la mayor parte de su fortuna de US$200.000 millones a África

• Bill Gates revela la razón por qué regalará casi toda su riqueza

• Bill Gates tiene una tarjeta dorada de McDonald’s y su función tiene una explicación