FIFA aprobó solicitud de Álvaro Fidalgo para jugar con México

FIFA aprobó este jueves que Álvaro Fidalgo, mediocampista de origen español, pueda jugar oficialmente con la selección mexicana, una noticia clave para el Tri de cara al Mundial 2026.

Fidalgo, de 28 años, recibió su carta de naturalización mexicana el 2 de diciembre de 2024, pero aún debía cumplir con el trámite más importante: el cambio de asociación ante la FIFA, requisito indispensable para poder vestir la camiseta del Tri.

El organismo rector del futbol mundial confirmó la aprobación a través de su portal oficial de cambios de asociación, permitiendo así que el volante quede habilitado para futuras convocatorias con México.

Formado en las fuerzas básicas del Real Madrid, Fidalgo tuvo participación limitada con selecciones españolas juveniles, disputando apenas tres partidos en categorías con restricción de edad, lo que facilitó su proceso de elegibilidad con México.

“Soy español y soy mexicano. No sé cómo está el tema de los tiempos, después veremos”, declaró Fidalgo recientemente. “Todo el mundo sabe el cariño que le tengo al país”, añadió el mediocampista, dejando clara su identificación con México.

Legado de Fidalgo en el América

Durante sus cinco años con el América, el llamado “Maguito” se consolidó como uno de los mejores mediocampistas de la Liga MX. Fue pieza clave en un tricampeonato histórico, algo inédito desde que se instauraron los torneos cortos en 1996, además de colaborar para que las Águilas disputaran cuatro finales consecutivas.

El pasado fin de semana, Fidalgo se despidió del club azulcrema y emigró al Real Betis, donde debutó este jueves en la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

¿Cuándo podrá debutar con la selección de México?

Aunque México disputará un partido amistoso ante Islandia el 25 de febrero en Querétaro, Fidalgo no podrá ser convocado para ese encuentro. Su primer partido elegible con el Tri será el 28 de marzo, cuando México enfrente a Portugal en Fecha FIFA.

