¿Qué pasa entre Cristiano Ronaldo y el Al Nassr?

Cristiano Ronaldo quedó fuera de la convocatoria de Al Nassr para el compromiso ante Riad como señal de protesta por una decisión estratégica del Fondo de Inversión Pública (PIF): autorizar el traspaso de Karim Benzema entre dos clubes bajo su control, Al Ittihad y Al Hilal, sin que el equipo de CR7 recibiera un refuerzo de peso similar. L

La situación encendió el malestar del delantero, que, según CBS Sports, habría advertido a las autoridades saudíes que está dispuesto a abandonar tanto el club como el país si no hay cambios en el rumbo deportivo.

Aunque informes previos indicaban que se esperaba el fin de la “huelga” del jugador (Ronaldo regresó a los entrenamientos y Al Nassr enfrenta a Al Ittihad este viernes), su presencia en el partido no estaba garantizada mientras evalúa nuevas medidas para defender su postura.

El contexto contractual añade presión: el portugués negocia el acuerdo más lucrativo del fútbol, estimado en unas 500,000 libras diarias (unos $676,448 dólares) y está obligado a estar disponible salvo lesión.

De acuerdo con el mismo reporte, Ronaldo se siente “traicionado” y exige garantías claras sobre la dirección deportiva del club. Su contrato incluye una cláusula de rescisión cercana a los 50 millones de euros, y no se descarta interés del Sporting CP, su club de formación, así como de equipos de Turquía.

En lo deportivo, Al Hilal lidera la tabla con cuatro puntos de ventaja sobre Al Nassr y Benzema debutó con un hat-trick, un golpe simbólico para el portugués, que aún no ha conquistado la Saudi Pro League.

