Puerto Rico perdió a Javy Báez para Clásico Mundial 2026 por uso de marihuana

Puerto Rico no podrá contar con Javy Báez para el Clásico Mundial de 2026, esto debido a una suspensión que tiene por consumir marihuana en 2023, de acuerdo a un reporte de Cody Stavenhagen del Athletic.

De acuerdo a los reglamentos de la WBSC, cualquier jugador que da positivo por usar marihuana es suspendido para todos los eventos por los siguientes dos años.

Báez dio positivo en 2023, por lo que su sanción se estableció desde abril de 2024 hasta abril de 2026. El Clásico Mundial de Béisbol 2026, que se jugará del 5 al 17 de marzo, tendrá lugar durante ese período.

El positivo de Báez en la prueba de marihuana no resultará en ninguna sanción por parte de la MLB. La liga permite el consumo de esta sustancia desde 2020.

Javier Báez bateó .257 con 107 hits, 12 jonrones, 57 carreras impulsadas y 55 carreras anotadas en 126 juegos en 2025.

Puerto Rico va al Clásico Mundial de Béisbol debilitado

La selección de Puerto Rico se quedó sin Báez, Carlos Correa y Francisco Lindor para el torneo de marzo.

Lindor y Correa no recibieron la aprobación del seguro para la participación del torneo y Báez por la sanción.

“Debido a la operación de limpieza que Francisco Lindor se realizó en el codo derecho a principios de esta temporada baja, no podrá participar con el equipo de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026. Francisco está obviamente decepcionado por no poder participar. Sin embargo, debido a las restricciones del seguro del CMB, no es elegible para jugar en los partidos del CMB”, informó MLBPA.

A pesar de la restricción para estar en el Clásico Mundial de Béisbol, Lindor sí estará con los Mets durante los entrenamientos primaverales.

