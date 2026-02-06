Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del viernes 6 de febrero de 2026

Conoce a los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy viernes 6 de febrero.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) ofrece una gran variedad de juegos para sus jugadores. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del viernes 6 de febrero

Los números ganadores son: 03 07 08 12 13 19 25 27 28 36 37 39 42 44 45 51 55 62 76 80

Números ganadores de Numbers del viernes 6 de febrero

Combinación mediodía: 01 06 06

Combinación noche: 05 09 01

Números ganadores de Win 4 del viernes 6 de febrero

Combinación mediodía: 04 06 08 04

Combinación noche: 06 01 08 04

Números ganadores de Take 5 del viernes 6 de febrero

Combinación mediodía: 03 07 15 26 34

Combinación noche: 19 21 22 23 32

Números ganadores de Cash4Life del viernes 6 de febrero

Los números ganadores son: 04 07 10 38 51

Recomendaciones para incrementar tus oportunidades de ganar la lotería

Ya se sabe que la lotería es un juego de azar y suerte, si bien hay algunas tácticas para mejorar las posibilidades de ganar en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Para empezar, es muy útil hacer un análisis de las estadísticas de los números ganadores en sorteos anteriores. Algunos números pueden tener una mayor probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ayudar a la hora de seleccionar los números de la lotería.

Seguidamente, jugar de forma regular y hacerlo en varios juegos. Al diversificar las opciones de juego, los jugadores podrían incrementar sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Finalmente, se recomienda planear un presupuesto que seguir fielmente. No se debe gastar más dinero del que se pueda permitir en la lotería, pues esto podría provocar dificultades económicas.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Reclamar las ganancias dela lotería de Nueva York es un proceso sencillo, pero se deben seguir algunas instrucciones para garantizar que se reciba el pago completo y sin problemas.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Para premios más grandes, previamente se necesita completar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Se recuerda que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que una parte de las mismas se destinará en impuestos.

Los mayores premios que ha dado la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha creado muchos ganadores a lo largo de los años, muchos de ellos multimillonarios.

Desde abril de 2023, hay un nuevo mega millonario en Queens, Nueva York: allí, una persona acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island acertó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, en concreto, la increíble cifra de $319 millones de dólares en Mega Millions. Años antes, en 2018, un trabajador de la construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros grandes participantes que se hicieron millonarios gracias a la Lotería fueron un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Cuándo se celebran los sorteos de la Lotería de Nueva York?

Los sorteos se realizan cada día para algunos juegos, mientras que otros tienen sorteos semanales o quincenales. Para saber cuándo es cada uno te aconsejamos consultar en el sitio web de la Lotería de Nueva York.

Otros resultados de la Lotería