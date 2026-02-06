Memorando revela preocupación de Nueva York por posibles demandas por aire tóxico tras el 11-S

Un memorando interno elaborado un mes después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 revela que autoridades de Nueva York se preparaban para enfrentar posibles demandas relacionadas con la exposición a aire tóxico.

Eso contrasta con los mensajes públicos de la época, que aseguraban que la calidad del aire era segura.

El documento, conocido como el Memorándum Harding, fue obtenido recientemente por la organización sin fines de lucro 9/11 Health Watch y estaba dirigido al entonces vicealcalde Robert Harding, reseñó CBS.

Bajo el asunto Alternativas legislativas para limitar la responsabilidad de la Ciudad en relación con el 11 de septiembre de 2001, el texto advierte que el departamento legal anticipaba demandas de personas que alegaran haber estado expuestas a sustancias peligrosas o que cuestionaran la falta de equipos adecuados para los trabajadores de rescate.

El memorando no detalla la calidad real del aire ni especifica qué tipo de equipos se utilizaron durante las labores posteriores al ataque, observó el medio.

9/11 Health Watch presentó el documento como parte de una demanda de Libertad de Información contra el Departamento de Protección Ambiental de la ciudad, con la que busca acceder a registros relacionados con la contaminación del aire tras los atentados.

Según el abogado Andrew Carboy, la ciudad intentó en tres ocasiones desestimar el proceso alegando que no existían documentos.

En noviembre, las autoridades informaron el hallazgo de 68 cajas con documentos, aunque la organización aseguró que el memorando no estaba entre ellos y que finalmente lo obtuvo de los archivos personales de un periodista de investigación fallecido.

“No estamos aquí para decirle a la gente qué pensar. Estamos aquí para mostrarles lo que la ciudad ha luchado por lograr durante 25 años”, afirmó Carboy.

El grupo pidió al alcalde Zohran Mamdani que ordene la publicación de todos los registros disponibles. Sus representantes sostienen que el objetivo no es demandar, sino esclarecer lo ocurrido, señaló CBS.

“Necesitamos saber quién sabía que el aire estaba contaminado, quién estaba al tanto de que habría un problema y quién guardó silencio durante 25 años mientras la gente enfermaba”, dijo Andrew Ansbro, presidente de la Asociación de Bomberos Uniformados.

Asimismo, la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, recordó que durante múltiples audiencias se aseguró a la población que el aire era seguro para respirar.

En julio de 2025, el Ayuntamiento aprobó una legislación que ordenauna investigación de dos años sobre los documentos vinculados al 11 de septiembre.

Durante una audiencia de confirmación en el Concejo Municipal, un portavoz del departamento jurídico señaló que el candidato a asesor legal corporativo, Steve Banks, realizará una revisión exhaustiva para determinar qué registros existen y cuáles pueden hacerse públicos si es confirmado en el cargo.

