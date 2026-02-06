Repudio por video “racista” compartido por Trump en el que Barack y Michelle Obama aparecen como monos

NUEVA YORK – Un video compartido por el presidente Donald Trump en los que aparecen el expresidente Barack Obama y la exprimera dama, Michelle, como monos ha generado indignación pública.

El contenido creado con Inteligencia Artificial proviene de una cuenta MAGA de memes.

Las imágenes de los Obama aparecen al final del clip, en el que Trump se refiere a las elecciones del 2020.

El video fue publicado este jueves en su cuenta de Truth Social.

BREAKING: Trump just posted a video on Truth Social that includes a racist image of Barack and Michelle Obama as monkeys.



There’s no bottom pic.twitter.com/zPEGa94dYO — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 6, 2026

Repentinamente, la pareja aparece en una especie de fotomontaje en el que se ven sus rostros superpuestos sobre cuerpos de simios. El contenido incluye alegaciones falsas sobre un supuesto fraude electoral en las elecciones de 2020, en las que el demócrata Joe Biden venció a Trump.

De fondo, suena la canción “The Lion Sleeps Tonight” de Billy Eichner, utilizada en la película animada “The Lion King”.

A video posted on President Trump’s Truth Social account portrays former President Barack Obama and former First Lady Michelle Obama as apes. pic.twitter.com/B6TLnB2Vqm — Yashar Ali 🐘 (@yashar) February 6, 2026

El video ha generado el repudio de decenas de cibernautas, así como de líderes demócratas, e incluso republicanos, que lo consideran “racista”.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, cuestionó la publicación del video.

“Comportamiento repugnante por parte del presidente. Todos los republicanos deben denunciar esto. Ahora mismo”, emplazaron mediante una publicación en X.

Por su parte, el senador republicano Tim Scott, el único negro en el Senado, entiende que Trump debe eliminar el contenido. “Espero que sea falsa, porque es lo más racista que he visto salir de la Casa Blanca. El presidente debería eliminarla”, compartió por la misma red social.

Por su parte, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, le restó peso a las imágenes.

En declaraciones a CNN, catalogó de “indignación fingida” los cuestionamientos al video.

“Este video proviene de un meme de internet que representa al presidente Trump como el Rey de la Selva y a los demócratas como personajes de El Rey León. Por favor, dejen de fingir indignación y reporten hoy sobre algo que realmente le importe al público estadounidense”

Los Obama no se han expresado hasta el momento.

