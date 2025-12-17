Trump ridiculiza a Biden y Obama con placas críticas en una galería de la Casa Blanca

El presidente Donald Trump convirtió una galería de retratos en la Casa Blanca en un espacio de mensajes políticos al ordenar la colocación de placas bajo las imágenes de varios expresidentes con descripciones críticas y, en algunos casos, abiertamente burlonas, una iniciativa que la prensa pudo observar por primera vez este miércoles en la columnata del Ala Oeste.

El mandatario bautizó el conjunto como el “Paseo de la Fama Presidencial”, una instalación creada en septiembre pasado que reúne retratos de antiguos jefes de Estado acompañados ahora por textos redactados desde la óptica del propio Trump.

En el caso del demócrata Joe Biden, presidente entre 2021 y 2025 y vencedor de Trump en las elecciones de 2020, la placa lo califica como “el dormilón Joe Biden” y lo describe como “el peor presidente en la historia de Estados Unidos”.

“Biden lideró una serie de desastres sin precedentes que llevaron a nuestra nación al borde de la destrucción”, dice una de las dos placas, que también lo culpa de la inflación, de la invasión de Rusia a Ucrania, de indultar a “criminales” y lo señala de “corrupto”.

En lugar de un retrato tradicional, la imagen asociada a Biden es la fotografía de un bolígrafo automático, en referencia a la afirmación recurrente de Trump de que su antecesor no comprendía los documentos que firmaba.

La inscripción dedicada a Barack Obama, quien gobernó entre 2009 y 2017, utiliza su nombre completo, “Barack Hussein Obama”, y lo define como “una de las figuras políticas más divisivas de la historia de Estados Unidos”, un lenguaje que refuerza críticas que Trump ha repetido durante años.

“Presidió una economía estancada, aprobó el terrible acuerdo nuclear con Irán y firmó los unilaterales Acuerdos Climáticos de París, ambos rescindidos posteriormente por el presidente Donald J. Trump.”, añade sobre Obama.

Bush, Clinton y Reagan

En cuanto al republicano George W. Bush, con quien Trump no tiene una buena relación, la placa dice, entre otras cosas: “Su administración se vio marcada en gran medida por los atentados del 11 de septiembre de 2001: la destrucción del World Trade Center, tras lo cual lideró la guerra contra el terrorismo”.

El texto sobre Bill Clinton combina reconocimiento y reproche. La placa destaca que tuvo una gestión económica “excelente”, aunque subraya “sus escándalos”, y añade una referencia política al recordar que su esposa, Hillary Clinton, perdió las elecciones presidenciales de 2016 frente a Trump.

En contraste, el republicano Ronald Reagan, a quien Trump suele citar como referente, recibe una valoración ampliamente positiva. La inscripción afirma que “ganó la guerra fría” y añade que era “fan del presidente Donald J. Trump mucho antes de la histórica campaña” que lo llevó a la Casa Blanca.

La galería forma parte de una serie de transformaciones impulsadas por Trump para imprimir su sello personal en la residencia presidencial. El cambio más visible es la construcción de un gran salón de baile, un proyecto en curso que implicó la demolición de la histórica Ala Este de la mansión.

Con información de EFE.

