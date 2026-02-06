Yasiel Puig enfrenta sentencia de hasta 20 años de prisión tras ser encontrado culpable de obstrucción a la justicia

Yasiel Puig, exjardinero cubano de Grandes Ligas, fue declaró culpable de obstrucción de la justicia y de mentir a funcionarios federales que investigaban una operación ilegal de apuestas, informó el viernes la Oficina del Fiscal Federal.

El veredicto llegó tras un juicio de varias semanas que incluyó testimonios de funcionarios de Major League Baseball y de Donny Kadokawa, un entrenador de béisbol en Hawái a través de quien Puig realizaba sus apuestas.

Puig ahora enfrenta hasta 20 años de prisión federal y su sentencia está programada para el 26 de mayo.

Yasiel Puig apostó en tenis, fútbol americano y baloncesto

Puig, de 35 años, inicialmente se declaró culpable de un cargo grave por mentir a agentes federales que investigaban una red ilegal de apuestas. En un acuerdo de culpabilidad de agosto de 2022, reconoció haber acumulado más de $280,000 dólares en pérdidas durante unos meses de 2019, apostando en tenis, fútbol americano y baloncesto mediante un tercero que trabajaba para una operación ilegal dirigida por Wayne Nix, exjugador de ligas menores.

Nix se declaró culpable en 2022 de conspiración para operar un negocio ilegal de apuestas y de presentar una declaración de impuestos falsa. Aún está a la espera de sentencia.

Las autoridades señalaron que Puig realizó al menos 900 apuestas a través de sitios controlados por Nix y mediante un hombre que trabajaba para él.

Los fiscales sostuvieron que, durante una entrevista en enero de 2022 con investigadores federales, Puig negó conocer la naturaleza de sus apuestas, con quién apostaba y las circunstancias en las que pagaba sus deudas de juego.

Se declaró no culpable

Sin embargo, meses después cambió su postura y anunció que se declararía no culpable debido a “nuevas pruebas significativas”, según un comunicado de sus abogados en Los Ángeles.

“Quiero limpiar mi nombre”, dijo Puig en el comunicado. “Nunca debí aceptar declararme culpable de un delito que no cometí”.

El gobierno argumentó que Puig engañó intencionalmente a los investigadores federales. En el juicio se reprodujeron audios de Puig hablando en inglés y se presentaron peritos para testificar sobre sus capacidades cognitivas, informó The New York Times.

La defensa sostuvo que Puig, quien tiene educación hasta tercer grado, padecía problemas de salud mental no tratados y que no contó con intérprete propio ni con asesoría penal durante la entrevista en la que supuestamente mintió.

