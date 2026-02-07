Chicago: el tiempo para hoy sábado 7 de febrero

Como ya sabrás, el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte por sorpresa. Por esta razón, aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy sábado 7 de febrero.

El clima en Chicago hoy

La mejor manera de no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Presta atención a las previsiones y consulta diariamente los reportes para obtener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se ascenderá hasta los 23 grados Fahrenheit (-5ºC) de máxima y los 19 grados Fahrenheit (-7ºC) de mínima. La sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 25ºF (-4ºC) de máxima y 25ºF (-4ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 2 durante el día y del 41 durante la noche. Además, Asimismo, se prevé escasa nubosidad.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 8.08 mph de máxima en el día y los 10.56 mph por la noche. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 06:57 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 17:13 h. En total habrá 10 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana habrá cielos nubosos. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 28 grados Fahrenheit (-2 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 23 (-5ºC). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 9% por la mañana, 2% por la tarde y 9% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos visitar cada día nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar bastante en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que es vital estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por sus cambios de tiempo constantes, pero con la preparación adecuada, puedes aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si siempre estás informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día. Si necesitas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima