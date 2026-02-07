Chivas va perfecto en el Clausura 2026 tras vencer a Mazatlán y afianzarse como líder

Las Chivas de Guadalajara confirmaron su gran momento en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX al derrotar este viernes 2-1 a Mazatlán, resultado que les permite liderar en solitario la tabla general con 15 puntos de 15 posibles bajo la dirección del argentino Gabriel Milito.

El Rebaño Sagrado impuso condiciones desde el primer tiempo y mostró una vez más solidez colectiva, contundencia ofensiva y control del partido, cualidades que hoy lo colocan como el principal candidato al título.

Guadalajara abrió el marcador temprano gracias a Efraín Álvarez, quien al minuto 15 ejecutó un tiro libre para vencer al arquero local. El dominio tapatío se mantuvo y al 29’, Armando González amplió la ventaja desde el punto penal, firmando su cuarto gol del torneo.

Mazatlán intentó reaccionar en la segunda mitad y logró acortar distancias al minuto 55 con un tiro libre del panameño Yoel Bárcenas, pero el esfuerzo no fue suficiente para frenar a unas Chivas bien ordenadas en defensa.

Chivas toma distancia en la cima del Clausura 2026

Con este resultado, Chivas lidera el campeonato con 15 puntos, cinco más que su primer perseguidor, Tigres, que goleó 5-1 a Santos Laguna.

Además, la jornada favorece al Rebaño, ya que este fin de semana se enfrentan Cruz Azul (tercero) y Toluca (sexto), lo que garantiza la pérdida de puntos entre rivales directos.

El conjunto rojiblanco continúa tomando distancia y mantiene el control del torneo tras cinco jornadas disputadas.

En el plano individual, Armando González se mantiene empatado en la cima de la tabla de goleo con cuatro anotaciones, las mismas que el delantero del Atlético de San Luis, João Pedro. Ambos futbolistas, campeones de goleo en el Apertura 2025, buscan repetir el título individual.

Preocupación en Chivas por la lesión de Luis Romo

En los minutos finales, Luis Romo encendió las alarmas tras resentirse de la parte posterior del muslo derecho durante un contragolpe. El mediocampista pidió su cambio de inmediato y señaló una posible ruptura muscular, situación que podría ser delicada.

Sigue leyendo:

Messi enfrentará al Barcelona de Ecuador en el cierre de la gira del Inter Miami

Concacaf anuncia formato y calendario rumbo al Mundial 2030 con seis boletos directos