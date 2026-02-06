Concacaf anuncia formato y calendario rumbo al Mundial 2030 con seis boletos directos

La actividad en Concacaf continuará de manera constante tras la Copa del Mundo 2026 de este verano, misma tras la cual, las competiciones continuarán con su curso normal, abriendo oficialmente un nuevo ciclo rumbo a la justa mundialista que se llevará a cabo en 2030.

Este viernes, la Concacaf compartió el calendario de competiciones que se disputarán hasta 2030, mismo que comenzará casi de manera inmediata tras el Mundial del 2026 con una nueva edición de la Concacaf Nations League, torneo que continuará llevándose a cabo cada dos años.

De igual manera en 2027 y 2029 se llevará a cabo la Copa Oro, competición en la que actualmente la Selección Mexicana es el campeón defensor y torneo para el que los boletos continuarán repartiéndose por la vía de la Concacaf Nations League y las preliminares para la justa regional.

“El calendario de cuatro años que hemos desarrollado, garantiza que nuestros miembros puedan continuar persiguiendo sus próximos objetivos mediante la competencia élite consistente ya sea logrando el ascenso en Liga de Naciones, clasificando o ganando la Copa Oro, o, en última instancia, alcanzando la máxima meta de nuestro deporte, la Copa del Mundo de la FIFA”, explicó Víctor Montagliani.

2026 to 2030 Men’s Senior National Team Competitions Calendar 🗓️https://t.co/ggfFPYMKOW 🔗 pic.twitter.com/x28hfJ5cbo — Concacaf (@Concacaf) February 6, 2026

Eliminatorias Mundialistas comenzarán en 2027

Las eliminatorias para la Copa del Mundo del 2030 darán comienzo en septiembre de 2027 y otorgarán seis plazas directas al próximo Mundial, además de un boleto al repechaje intercontinental.

Esta eliminatoria contará con la presencia de las 35 selecciones asociadas y se jugarán mediante tres rondas y un play in.

La primera ronda incluirá a los 22 equipos clasificados del lugar 14 al 35 en el ranking FIFA y serán en llaves de eliminación directa, en donde los ganadores avanzarán a la segunda ronda.

La segunda ronda constará de 24 equipos en fase de grupos, la cual comenzará en septiembre-octubre de 2027, así como en noviembre de 2027 y marzo de 2028, en la que los 11 ganadores de la primera ronda y las 13 selecciones mejor clasificadas buscarán el boleto a la ronda final en seis grupos, de los cuales los ganadores de cada uno y los segundos mejores lugares avanzarán.

La ronda final se disputará en junio de 2028 y septiembre y octubre de 2029, en donde las mejores 12 selecciones se dividirán en tres grupos de cuatro equipos, que jugarán seis partidos (tres de local y tres de visitante) para determinar a los tres ganadores de grupo y los tres segundos lugares que se clasificarán a la Copa del Mundo del 2030.

Finalmente, el play in rumbo al Mundial, se disputará en noviembre de 2029 y determinará al representante que irá al repechaje intercontinental que saldrá de los dos mejores terceros lugares de la ronda final en un partido a ida y vuelta.

Cambios en la Nations League

Montagliani confirmó que las ediciones 2026 y 2027 de la Nations League continuarán disputándose bajo el formato de tres ligas (Liga A, Liga B y Liga C), con ascensos y descensos, por lo que continuará siendo una vía de clasificación a Copa Oro.

Sin embargo, una importante novedad anunciada por Concacaf, es que a partir de esta nueva edición, la competencia tendrá finales en sus tres ligas, es decir al igual que en la Liga A, las ligas B y C, tendrán finales en sus respectivas fases.

La liga A contará con 16 selecciones y contará con fase de grupos y cuartos de final. En fase de grupos, los 12 equipos con mejor ranking de seis equipos en un formato de liga en el que cada equipo jugará cuatro partidos (dos de local y dos de visitante).

Los cuartos de final se disputarán con los dos mejores clasificados de cada grupo, que se enfrentarán a los cuatro de mejor ranking y los equipos que finalicen quinto y sexto, descenderán a la liga B. Ya en dicha instancia se jugarán partidos a ida y vuelta para determinar a los cuatro equipso que avanzarán al Final Four.

Por su parte, la Liga B y la Liga C, constarán de 16 y 9 equipos en sus respectivas fases de grupos, en donde los ganadores de cada grupo (cuatro y tres equipos, respectivamente, ascenderán a las Ligas A y B.

Ya en las finales, se jugará una serie de semifinales y final, así como para determinar a los ganadores de cada liga, duelo que se disputará en el SoFi Stadium de LA.

