Messi enfrentará al Barcelona de Ecuador en el cierre de la gira del Inter Miami

El Inter Miami, liderado por Lionel Messi, pondrá fin este sábado a su gira de pretemporada por Suramérica con un amistoso ante el Barcelona de Ecuador, luego de una travesía que incluyó una dura derrota ante Alianza Lima (3-0) y una ajustada victoria en el cierre frente a Atlético Nacional.

Aunque Messi ya ha pisado el Estadio Monumental en dos oportunidades defendiendo a la selección de Argentina, será la primera vez que lo haga a nivel de clubes, precisamente ante un equipo que comparte nombre con el Barcelona en el que forjó su leyenda en Europa.

El equipo estadounidense arribará este viernes a Guayaquil en un vuelo privado que aterrizará en la Base Aérea de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Desde allí, bajo un amplio operativo de seguridad, se trasladará a un hotel céntrico, donde realizará su entrenamiento previo antes de dirigirse al estadio horas antes del encuentro.

El Inter Miami, dirigido por Javier Mascherano, inició su preparación el pasado 17 de enero en Fort Lauderdale, Florida. Antes del arranque oficial de la MLS, el conjunto rosa aún tiene programado otro compromiso amistoso frente a Independiente del Valle, el próximo viernes 13 de febrero en Puerto Rico.

Del otro lado, el Barcelona ecuatoriano, bajo la conducción del técnico venezolano César Farías, se alista para afrontar la segunda fase previa de la Copa Libertadores, en la que se medirá a Argentinos Juniors, además del inicio de la Liga ecuatoriana.

El amistoso entre el Barcelona y el Inter Miami se disputará a partir de las 7:00 pm ET en el Estadio Monumental, con arbitraje del ecuatoriano Yerson Zambrano, asistido por Edison Vásquez y Mauricio Lozada.

