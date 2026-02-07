window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Columna de María Marín: El peligro de complacer demasiado a otro

Aquel que se enoje porque haces lo que disfrutas, es un egoísta que sólo vela por su bienestar

Crédito: Shutterstock

Avatar de María Marín

Por  María Marín

Imagínate que vas a subir a tu auto y un compañero de trabajo te pide que le hagas el favor de llevarlo a su casa. Y tú, amigablemente le dices: “Por supuesto, súbete”.

Comienzan a conversar y de repente te sorprendes cuando te exige: “Cambia esa estación de radio, estoy mareado con tanto reguetón. Y apúrate que van a cerrar la tintorería y tenemos que pasar a recoger mi ropa. Es más, bájate que voy a manejar porque vas a paso de tortuga.”

¿Qué harías en una situación como esta? Seguramente, le dirías:  “¡Estás loco! Este es mi auto y aquí mando yo”.

Sin embargo, por absurdo que parezca, hay circunstancias en las que entregamos el control de la vida a otros, y dejamos que nos manejen como una marioneta. ¿Cuántas veces has hecho algo en contra de tu voluntad con tal de complacer a alguien para evitar que se enoje?  

Hay mujeres que no continuaron una carrera porque su marido les dijo: “¿Cómo le vas a dedicar tiempo a tus hijos si te pasas trabajando?”. También sé de hombres que no pueden ni tan siquiera ir a tomarse una cerveza con los amigos porque sus esposas los tienen controlados.

Y tú, ¿estás en control de tu vida? Si no lo estás es porque has cedido tu poder a otro. Pero tú puedes tomar el control nuevamente. Solo tienes que enfrentar el miedo a ser criticado o rechazado. Recuerda que no estás haciendo nada ilegal, injusto o absurdo. Aquel que se enoje porque haces lo que disfrutas, es un egoísta que sólo vela por su bienestar. Quien te ama se deleitará en complacerte y jamás querrá controlarte.

Además, ¿sabías que las personas que se sienten en control de sus vidas, no sólo son más felices y optimistas… sino hasta más saludables?

Aquellos que mantienen el timón de sus vidas, como el buen chofer que no suelta el volante, siempre encuentran el camino adecuado y llegan más rápido al destino deseado.

