Este domingo será el día más frío en lo que va del año en Nueva York; alcalde Mamdani alerta tras 17 muertes previas

No sólo se mantiene, sino se intensificará el frío extremo en Nueva York este fin de semana, cuando con el factor viento de 24 mph se proyecta que este domingo sea el día más gélido en lo que va del invierno 2026.

Las autoridades están arreciando las precauciones luego que la última gran nevada en Nueva York, la tormenta Fern del 25 de enero, dejara 17 muertos en la ciudad; y dos semanas después aún hay hielo acumulado en la calle debido a la racha de aire frío. Ambas situaciones han generado críticas al alcalde Zohran Mamdani, en su primer invierno, por su negativa a recoger de las calles a las personas sin hogar contra su voluntad.

Al momento la ciudad permanece en “alerta azul” (code blue), declaró el alcalde ayer. “Nos dirigimos hacia algunos de los días más fríos hasta el momento, con temperaturas que, con el factor viento, descenderán hasta los 10F (-12C). Estas serán condiciones letales. Estar al aire libre incluso por un corto período de tiempo podría representar un riesgo grave”, enfatizó.

Se espera que este domingo la temperatura mínima alcance los 6 grados F (-14C), antes de subir a una máxima de 24F (-4C) el lunes y sobre los 30F (-1) el martes, predijo Tom Kines, meteorólogo de AccuWeather. Pero el viento siempre aumenta la sensación de frío, pudiendo llegar hasta 1F (-17C) este domingo.

Mamdani informó que los equipos de asistencia a indigentes han conseguido alojamiento para más de 1,250 personas en refugios y albergues desde el 19 de enero, y han trasladado involuntariamente a 27 neoyorquinos, señaló CBS News.

La alcaldía está habilitando 65 nuevas habitaciones de hotel como refugio para personas que no desean ir a albergues comunitarios, afirmó Mamdani. Además, la ciudad operará 62 centros y vehículos de calefacción, incluyendo la apertura de 10 escuelas públicas y la incorporación de dos nuevos centros en CUNY.

El alcalde instó a los neoyorquinos a llamar al 311 si ven a alguien que necesita ayuda en la calle. Cuando se le preguntó a Mamdani si se sentía responsable de las 17 muertes por frío en su primer invierno en el cargo, respondió: “Creo que, como alcalde, soy responsable de las acciones de la ciudad en los cinco distritos. Y creo que debo ser claro al respecto, porque durante demasiado tiempo se les ha dicho a los neoyorquinos que culpen a otros, y yo soy el alcalde. Así que, cuando un neoyorquino tiene una crítica sobre la forma en que la ciudad ha estado funcionando o respondiendo, es mi trabajo escucharlo”.

Alerta y prevención

La principal preocupación es la sensación térmica: la temperatura percibida en la piel a medida que el viento elimina la capa protectora de calor del cuerpo. Médicos y meteorólogos recuerdan que las temperaturas extremas son peligrosas, sobre todo para ancianos y niños. La hipotermia es una condición en la que la temperatura corporal baja peligrosamente, por debajo de los 95F (35C), cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que lo produce. La congelación puede ocurrir en la piel expuesta en tan sólo 15 a 30 minutos en estas condiciones.

Todo en la naturaleza es impredecible. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather. También puede registrarse en Notify NYC para mantenerse informado sobre los pronósticos del clima en la ciudad, visitar el portal de Clima Severo de la ciudad en nyc.gov/snow o llamar al 311.

El día más frío en la historia registrado de la ciudad de Nueva York fue el 9 de febrero de 1934, cuando la temperatura en Central Park descendió a un mínimo histórico de -15°F (-26,1°C), según datos del Servicio Meteorológico Nacional.

Subzero wind chills arrive today with an arctic cold front. An Extreme Cold Warning is in place today thru Sun afternoon. Expect -15°F to -25°F wind chills tonight. Frostbite and hypothermia threats are real—limit time outside, dress in layers, and protect exposed skin and pipes. pic.twitter.com/pr9KsA2xBz — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) February 7, 2026