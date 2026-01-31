13 muertos por frío en calles de Nueva York: ex alcalde Adams “culpa” a Mamdani por no recoger a indigentes

A 13 personas se elevó el número de muertos en las calles de Nueva York durante la tormenta invernal Fern, mientras algunos acusan al alcalde Zohran Mamdani por su política de no recoger a los indigentes.

Uno de las voces más fuertes ha venido de su predecesor en la alcaldía, Eric Adams. En lo que parece una guerra de críticas sin fin, en paralelo Mamdani lo ha acusado de haberle dejado un supuesto déficit presupuestario de $12 mil millones de dólares en la alcaldía.

“El 5 de diciembre de 2025 le supliqué al entonces alcalde electo Mamdani que no revirtiera nuestra política que impedía que las personas sin hogar en Nueva York murieran de frío a la intemperie en campamentos improvisados. No me hizo caso (…) @NYCMayor restablezca la política de inmediato. Cada día de retraso pone en riesgo más vidas”, escribió Adams en Twitter/X el jueves 29 de enero. Recordando además su publicación del mes pasado, donde dijo: “No hay nada de “progresista” en dejar que la gente se congele en campamentos improvisados. Perjudica a los residentes y deshumaniza a las mismas personas que necesitan ayuda”.

Mientras, el clima extremo sigue en la ciudad, pero el alcalde Mamdani declaró ayer que su gobierno sólo obligará a las personas sin hogar a abandonar las calles “como último recurso” y buscar refugio si representan un peligro para sí mismas o para los demás.

Al ser preguntado sobre cómo determinarán los trabajadores municipales si alguien representa un peligro para sí mismo, Mamdani respondió que se deben tener en cuenta numerosos factores antes de llevar a alguien a un refugio, incluyendo si lleva suficiente ropa, comentó New York Post.

“Existen varios criterios específicos que se utilizan para determinar si una persona representa un peligro para sí misma o para los demás”, dijo Mamdani a los periodistas en un evento no relacionado en Long Island City, Queens. “Creo que podemos encontrar algunos de estos criterios en la vestimenta de la persona, si se considera que está lo suficientemente abrigada en esas condiciones, así como en su comportamiento”, añadió el alcalde.

“Y para los neoyorquinos que se consideran una amenaza para sí mismos o para los demás, existe un proceso de internamiento involuntario que es un último recurso”, continuó. “Sin embargo, se ha utilizado varias veces cuando los trabajadores municipales han llegado a esa conclusión”.

Horas después, ayer su oficina anunció que el número de muertes al aire libre había aumentado trágicamente de 10 a 13. La oficina del alcalde no proporcionó detalles adicionales sobre las tres muertes recién contabilizadas, y se desconoce cuándo ocurrieron.

Los primeros 10 fallecidos se habían contado entre el sábado 24 -cuando la ciudad comenzó a ser azotada por condiciones de frío intenso y la tormenta invernal Fern- y el martes 27, en lo que ha sido el primer gran reto climatológico para el nuevo alcalde que asumió el 1 de enero.

Al menos 6 de las 10 muertes al aire libre reportadas anteriormente correspondían a personas que habían tenido contacto con el sistema de refugios de la ciudad, y se cree que 7 de ellas están relacionadas con hipotermia, según funcionarios de la ciudad.

La Medicatura Forense (OCME) aún no ha determinado la causa exacta de la muerte de los 13 neoyorquinos, y sus identidades tampoco se han revelado oficialmente. Pero se sabe que uno de ellos era Frederick Jones, de 67 años, quien anteriormente no tenía hogar y fue encontrado muerto el sábado por la mañana en Midtown, a aproximadamente una milla de su apartamento subvencionado por el gobierno, según Gothamist.

“Un hombre de nuestro distrito perdió la vida a causa del frío extremo. Esta tragedia subraya la urgencia de abordar el problema de la falta de vivienda y la inseguridad habitacional. Cada vida importa, y la inacción cuesta vidas”, denunció el miércoles Jessica Ramos, senadora demócrata estatal por Queens. Se refería al caso de un ecuatoriano de 52 años hallado sin vida el domingo en un parque, dos días después de haber sido dado de alta de un hospital, cuando ya se habían activado las alarmas por la venidera tormenta. “Es devastador saber que el gobierno podría haber hecho más y no lo hizo”, afirmó Ramos. “Hay preguntas importantes que exigen respuestas”.

Cifra sin precedentes y sigue el peligro

Estudios previos indican que alrededor de 15 personas mueren cada año en Nueva York por causas relacionadas con el frío, pero organizaciones de apoyo aseguran que no recuerdan una tormenta reciente con tantas muertes al aire libre en tan poco tiempo. “El hecho de que tantas personas hayan fallecido demuestra que la ciudad necesita mejorar mucho para que la gente se sienta segura al entrar en los refugios”, afirmó David Giffen, director ejecutivo de la Coalición para las Personas sin Hogar. “La mayoría de quienes viven en la calle conocen el sistema, pero han tenido experiencias negativas que les impiden querer regresar”.

Médicos y meteorólogos recuerdan que las temperaturas extremas son peligrosas, sobre todo para ancianos y niños. La hipotermia es una condición en la que la temperatura corporal baja peligrosamente, por debajo de los 95F (35C), cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que lo produce. La congelación puede ocurrir en la piel expuesta en tan sólo 15 a 30 minutos en estas condiciones.

Todo en la naturaleza es impredecible. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather. También puede registrarse en Notify NYC para mantenerse informado sobre los pronósticos del clima en la ciudad, visitar el portal de Clima Severo de la ciudad en nyc.gov/snow o llamar al 311.

