Jueza latina frena “chantaje” de Trump a Nueva York: pedía su nombre en Penn Station para financiar túnel de Hudson River

Jeannette Vargas, jueza federal de Manhattan (NYC), detuvo por ahora que el gobierno federal siga congelando los fondos para las obras en el túnel del río Hudson, considerado el proyecto de infraestructura más importante del país.

El lunes Gateway Development Commission (GDC), la agencia biestatal encargada de la construcción del túnel ferroviario de $16 mil millones de dólares bajo el río Hudson entre Nueva York y Nueva Jersey, demandó al gobierno federal por haber suspendido desde octubre la financiación del proyecto, dejándola sin los fondos necesarios para continuar las obras más allá de esta semana.

En una decisión de última hora, ayer la jueza otorgó medidas cautelares de emergencia a Nueva York y Nueva Jersey, prohibiendo al gobierno federal seguir reteniendo los fondos. Vargas declaró que se convenció, tras escuchar los argumentos, de que los estados sufrirían daños irreparables si no se emitía una orden judicial. Su orden del viernes no es una sentencia definitiva, pero prohíbe al gobierno federal congelar los fondos mientras continúa el caso.

Previamente el jueves trascendió que, en negociaciones recientes, Trump dijo que dejaría de interferir en el proyecto si el senador Chuck Schumer (D-NY) abogaba por colocar el nombre del mandatario en la estación Penn de Manhattan y en el Aeropuerto Internacional Dulles en Washington, D.C., un pedido que él rechazó, reportó The New York Times.

“La presión para renombrar la estación y el aeropuerto en honor a Trump se produce en un momento en que el presidente, quien recientemente puso su nombre al Centro Kennedy para las Artes Escénicas en Washington, ha estado en una oleada de cambios de nombre y se ha mostrado cada vez más preocupado por su legado (…) Trump, conocido por poner su nombre a los rascacielos de la ciudad de Nueva York y a los hoteles de Atlantic City, parece estar emprendiendo una iniciativa similar a nivel nacional durante su segundo mandato”.

Anoche la gobernadora Kathy Hochul, el senador elogiaron y la fiscal estatal, Letitia James, aplaudieron la decisión de Vargas en declaraciones separadas. “Ésta es una gran noticia para Nueva York, Nueva Jersey, nuestra economía, nuestros trabajadores y nuestros viajeros”, dijo Schumer en un comunicado. “Donald Trump debería hacer lo correcto y poner fin a la congelación para que el proyecto Gateway pueda avanzar de una vez por todas”.

En su demanda, los estados Nueva York y Nueva Jersey habían “demostrado adecuadamente que el interés público se vería perjudicado por un retraso en un proyecto de infraestructura crítico”, escribió la jueza en sus alegatos.

Después de meses de interferencia del gobierno federal en la financiación, los trabajos en el proyecto se habían paralizado efectivamente a las 5 p.m. de ayer viernes. Al momento no está claro cuándo se reanudarían las obras, acotó Daily News.

El origen del problema

Los estados alegan el monumental proyecto -que se espera genere 90,000 empleos e impulse la economía regional en miles de millones de dólares- fue detenido en un acto de represalia contra los supuestos enemigos políticos de Trump.

El gobierno federal detuvo la financiación del túnel -que está diseñado para ser utilizado por Amtrak y NJ Transit- el 1 de octubre, el primer día del cierre del gobierno federal.

En ese momento el gobierno federal alegó que necesitaba revisar las políticas de Gateway que exigen que un cierto porcentaje de los contratos se adjudiquen a empresas “desfavorecidas“. La norma pretende prohibir el uso de factores de raza o sexo para determinar si un contratista puede ser considerado una “Empresa Comercial Desfavorecida” (DBE) a efectos de un programa del gobierno de Ronald Reagan creado en 1983 para apoyar contratos de grandes proyectos para pequeñas empresas “en desventaja” social o económica.

Los líderes de Gateway argumentan que han presentado todos los documentos solicitados como parte de esa revisión, pero criticaron al gobierno federal por cambiar las condiciones, destacó Gothamist. Funcionarios de la administración Trump indicaron en un comunicado la semana pasada que la financiación solo se restablecería si los demócratas financiaban completamente el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS).

Ayer, durante las audiencias en el Tribunal Federal de Manhattan un abogado de la Oficina del Fiscal General de Nueva Jersey dijo que miles de trabajadores de la construcción se verían obligados a abandonar sus puestos este fin de semana y dejar “literalmente un enorme agujero en la tierra” si el gobierno no restablecía la financiación de inmediato.

En representación del gobierno, la fiscal federal adjunta Tara Schwartz, de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York en Manhattan, argumentó que cualquier desacuerdo sobre la financiación era una cuestión contractual que debía resolverse entre la Comisión de Desarrollo Gateway y el gobierno federal, lo cual forma parte de la demanda presentada por la GDC ante el Tribunal de Reclamaciones Federales a principios de esta semana.

Sin embargo, los abogados de los estados argumentaron que los perjuicios para Nueva York y Nueva Jersey eran independientes, ya que estos estados serían responsables de asumir los costos para garantizar la seguridad de las obras una vez que los fondos de la GDC se agoten en las próximas semanas.