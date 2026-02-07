Pronóstico del clima en Nueva York para este sábado 7 de febrero

¿Qué ropa deberías usar para salir a las calles de Nueva York este sábado? El pronóstico del tiempo para el día de hoy en la Gran Manzana indica una temperatura máxima de 19 grados Fahrenheit (-7ºC) y una mínima de 7 grados Fahrenheit (-14ºC). Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tu cuerpo va a sentir será de -4ºF (-20ºC) de máxima y -4ºF (-20ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 60% durante el día y del 3% a lo largo de la noche, mientras que la nubosidad será del 74% durante el día y del 11% tras la caída del Sol.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 25.48 mph durante la primera mitad del día y los 19.88 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:00 h, mientras que se pone en el horizonte a las 17:21 h. En total, tendremos 10 horas de sol a lo largo del día.

El clima en Nueva York mañana se prevén cielos despejados. Las temperaturas se moverán entre los 9 y los 18 grados Fahrenheit (-13 y -8ºC).

El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.