¿Cuánto dinero ganará James Rodríguez con Minnesota United en la MLS?

James Rodríguez es sin duda la contratación más mediática en la historia de Minnesota United. Sin embargo, el contrato del colombiano en la MLS tiene varias particularidades, entre ellas, su sueldo.

Como suele ser habitual en los traspasos, la cifra del salario no es revelada. No obstante, reportes de medios como BeinSports indican que James llegaría con un salario cercano a los $5 millones de dólares por temporada, lo que lo situaría como el jugador mejor pagado en la historia del Minnesota United.

Rodríguez es el futbolista mejor pagado, pero no tiene contrato de Jugador Franquicia. Según un análisis del especialista en derecho deportivo Marcelo Bee Sellares, los ‘Loons’ utilizarán el Convenio Colectivo (CBA) y fondos de asignación especial para reducir el impacto salarial.

Según Transfermarkt, el valor de mercado del jugador es de $3 millones de dólares. Sin embargo, el colombiano llegó como agente libre tras una temporada con el Club León en México, en la que anotó cinco goles y repartió nueve asistencias en 34 encuentros.

Los salarios del Minnesota United

James triplica la masa salarial del que más gana en el equipo. Según Capology, la plataforma especializada en salarios, contratos y finanzas de clubes de fútbol, Minnesota United destinó en 2025 $12,4 millones en salarios.

Nada más James se llevará cerca de $5 millones. Son tres los futbolistas del equipo que más ganan: Robin Lod (Islandia) $1.550.000; Kelvin Yeboah (Italia) 1.275.000 y Julián Gressel (Estados Unidos)

1.146.000.

Por su parte, los tres jugadores con el sueldo anual más bajo son: Mamadou Dieng (Senegal) $80.622; Morris Dugan (Alemania) $80.622; Darío Randell (Estados Unidos) $80.622.

Los ‘Loons’ son el equipo 13 en la carrera del jugador de 34 años. James salió de Envigado a Banfield de Argentina antes de dar el salto a Europa con el Porto de Portugal.

Posteriormente, fichó por el AS Mónaco de Francia y tras ser Bota de Oro del Mundial de Brasil 2014, llegó al Real Madrid. Cuando el colombiano perdió su lugar en el club merengue, se marchó cedido al Bayern de Múnich.

Desde entonces su carrera entró en una espiral de inestabilidad por varios clubes y ligas como Everton (Inglaterra); Al-Rayyan (Qatar); Olympiacos (Grecia); São Paulo (Brasil); Rayo Vallecano (España) y Club León (México).

Su llegada a la MLS se da a menos de seis meses para el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. James es líder ofensivo de la selección Colombia.

El colombiano llega a un Minnesota United que finalizó la campaña 2025 de la MLS en el cuarto lugar de la Conferencia Oeste, antes de ser eliminado por San Diego en las semifinales de conferencia.

Antes de empezar el 2026, la franquicia anunció la salida de Eric Ramsay, quien partió al West Bromwich Albion de la segunda división de Inglaterra. En su lugar, contrataron a Cameron Knowles como nuevo director técnico.



