Joaquín Pereyra, argentino de Minnesota United, alerta sobre ICE: “Tenemos miedo”

El clima antimigrante que se intensifica en Estados Unidos y golpea con fuerza a Minneapolis ya alcanzó al deporte. Joaquín Pereyra, argentino de Minnesota United en la MLS, admitió que siente miedo incluso de salir a la calle.

En una entrevista para el diario local ‘Pionner Press’, el jugador aseguró que la población hispana tiene miedo de salir a la calle y reveló que esa sensación se extiende a los futbolistas.

“La gente tiene miedo, nosotros también. Cada vez menos personas quieren salir a la calle por lo que les pueda pasar”, dijo Pereyra, quien confesó que cuando sale lo hace con la ‘Green Card’.

“Eso no me garantiza nada. Hemos visto en las noticias que a gente que tiene su ‘Green Card’ y su pasaporte en el auto, o lo que sea, todavía se los llevan o los tratan mal“, indicó.

En este sentido, la joya argentina explicó que muchos latinos abandonan su país por no alcanzar las condiciones mínimas de vida. Por este motivo, viajan a Estados Unidos, para mejor su calidad de vida.

“Y para quienes venimos de América Latina, llegar acá es un salto enorme en términos de calidad de vida. Por eso, el hecho de que quieran hacer lo que están haciendo, y de la manera en que lo están haciendo, es algo con lo que claramente no estoy de acuerdo en absoluto”, manifestó.

El terror y la tragedia se han posado sobre Minnesota en el mes de enero. Dos civiles murieron a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Minneapolis.

Primero fue la activista Renee Good de 37 años, cuando un agente de ICE disparó fatalmente mientras ella estaba dentro de su vehículo. El hecho quedó grabado en video y semanas después la escena se calcó con Alex Pretti.

El enfermero, también de 37 años, fue asesinado a tiros en medio de un operativo contra un inmigrante indocumentado, identificado como José Huerta Chuma.

Pereyra nació en Paraná, Argentina. Tiene 26 años. Debutó en 2016 con apenas 17. En 2020 fue cedido al Famalicão de la Primeira Liga portuguesa.

Tras volver del préstamo, Rosario Central lo cedió nuevamente, esta vez a Atlético Tucumán, donde encontró continuidad. Su nivel como mediocampista por la izquierda o mediocentro creativo e interior, le valió para llegar a la MLS.

El 14 de agosto Minnesota United lo fichó continuidad un contrato hasta 2028 que contempla una opción a una temporada adicional. En 2025 completó 33 partidos con seis goles y nueve asistencias.



