New York Red Bulls firma por cuatro años al méxicoamericano Jorge Ruvalcaba, figura de Pumas de la UNAM

New York Red Bulls ya tiene a su tercer Jugador Franquicia para la temporada 2026. Este lunes el club anunció la contratación del exjugador de Pumas de la UNAM en la Liga MX, Jorge Ruvalcaba.

El mexicano estará con la franquicia de Nueva York hasta 2030 tras firmar un contrato por cuatro años y medio con opción a renovar una campaña adicional.

El monto de la transferencia no fue revelado, pero un reporte de la cadena TUDN detalló que el fichaje se cerró por $6.5 millones de dólares.

Jorge Ruvalcaba enseñando jersey de New York Red Bulls tras su fichaje. Foto: Red Bulls New York.

En un comunicado difundido a la prensa y publicado en redes sociales, el director deportivo Julián de Guzmán señaló que en la franquicia estaban “muy emocionados de darle la bienvenida” al extremo izquierdo.

“Es un atacante dinámico y creativo que ha demostrado un gran potencial y una fuerte ética de trabajo, y confiamos en que contribuirá a nuestro éxito tanto dentro como fuera de la cancha”, describió De Guzmán.

Por su parte, la leyenda del club y actual entrenador, Michael Bradley describió al mexicano como un joven jugador que entusiasma y que podría “aportar opciones adicionales en el tercio de ataque”.

Ruvalcaba, de 24 años, viene de jugar las últimas cinco temporadas con Pumas de la UNAM en la Liga MX. El extremo disputó un total de 100 encuentros en los que marcó 16 goles y nueve asistencias.

En el último Torneo Apertura 2025, Ruvalcaba anotó cinco tantos y regaló tres asistencias. Sus contribuciones se dieron en partidos de envergadura como ante el campeón Toluca, el tercer lugar Cruz Azul y el Club América.

Antes de brillar con Pumas, Ruvalcaba jugó fútbol universitario en Cal State Saint Bernardino durante la temporada 2020 y también estuvo en la Academia Ocelot en la United Premier Soccer League.

En 2023, fue cedido al SL16 FC en la Challenger Pro League, donde jugó 16 partidos y marcó un gol. El méxicoamericano nacido en California ya fue internacional con México.

Debutó bajo las órdenes de Javier Aguirre el 19 de noviembre de 2025 en un amistoso frente Paraguay. Jugó 60 minutos y fue su primera aparición con la absoluta.

Ruvalcaba también ha sido seleccionado para la Selección Nacional Sub-21 de México, donde disputó cuatro partidos y marcó un gol, que llegó en la victoria por 2-0 sobre Indonesia en el Torneo Maurice Revello de 2022.



Sigue leyendo:

· New York Red Bulls anunció la contratación del histórico Michael Bradley como su entrenador

· Cade Cowell regresa a la MLS con el New York Red Bulls

· NY Red Bulls quedó fuera de la Leagues Cup tras vencer en penales al FC Juárez