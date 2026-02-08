Los comercios de Nueva York no pueden rechazar los pagos en efectivo

A partir del 20 de marzo, ningún minorista de Nueva York podrá rehusarse a aceptar pagos en efectivo. La Ley de Efectivo, promulgada por el Senado Estatal, entrará en vigor ese día, y aquellos que intenten incumplirla podrían enfrentar multas de hasta $5,000.

Ya desde 2020 ciertas regulaciones en la Gran Manzana apuntaban a prohibir que los negocios solo procesaran pagos de forma electrónica. Ahora esta norma se extiende a todo el estado y se refuerza en la ciudad.

La legislación que entrará en vigencia en semanas, prohíbe que los establecimientos minoristas y las tiendas de alimentos, restrinjan los métodos de pago exclusivamente a medios digitales, siendo obligatoria la aceptación de billetes y monedas de curso legal.

De esta forma, se asegura que la totalidad de los residentes de Nueva York, particularmente aquellos de bajos ingresos, las personas mayores y quienes carecen de acceso a servicios bancarios, puedan adquirir bienes y servicios de primera necesidad.

“Nadie debería quedarse sin un sándwich, una botella de agua o una barra de pan por no tener una tarjeta de débito. Esta ley trata sobre la equidad y la dignidad básica”, declaró el senador James Sanders Jr, uno de los principales redactores de esta iniciativa.

Con excepciones

Sin embargo, la ley contempla una serie de excepciones precisas y claras donde un negocio está exento de aceptar billetes y monedas. Por ejemplo, un negocio no está obligado a aceptar billetes que superen el valor de $20. Esta norma busca proteger a los negocios de tener que manejar grandes cantidades de cambio o el riesgo de recibir billetes de alta denominación falsificados.

Tampoco la nueva ley aplica si la compra o el pago por un servicio no se efectúa físicamente dentro de la ubicación del negocio, como los casos de pedidos en línea con entrega, pagos por teléfono o transacciones a distancia.

Asimismo, los negocios están exentos si disponen y utilizan una máquina que permite a los clientes convertir su dinero en efectivo a una tarjeta prepaga o de débito compatible con el sistema de pago del local. Esta tarjeta debe poder utilizarse de inmediato para completar la compra.

Con el auge de los sistemas de pago digitales, y por razones de seguridad, ciertos minoristas han adoptado modelos en donde de forma clara tienen como regla en sus negocios: no se acepta efectivo.

Si bien esto resulta conveniente para algunos, el razonamiento de los legisladores es que estas prácticas excluyen de forma desproporcionada a las poblaciones más vulnerables, incluyendo a los inmigrantes y otros grupos con acceso limitado a servicios bancarios, que dependen solo del efectivo para gestionar sus gastos diarios.

“Es discriminatorio”

Esta norma reafirma que el acceso al mercado es un derecho fundamental, no un lujo reservado para quienes están conectados digitalmente o están bancarizados.

Esta legislación no sólo tuvo repercusiones positivas, sino que muchas personas manifestaron su preocupación al respecto.

La mayoría de opositores son comerciantes minoristas y defensores de los pagos digitales, que sostienen que obligar a las empresas a aceptar efectivo agrega costos, complica las operaciones y va en contra de las comodidades digitales modernas.

Para otros comerciantes situados en zonas más afectadas por la incidencia de robos, si bien no se niegan a aceptar dinero en efectivo, han observado que, en caso de un asalto a sus cajas, el hecho de que una parte significativa de sus clientes realice sus pagos mediante tarjetas bancarias o cupones SNAP, ha resultado en una minimización de las pérdidas.

Sin embargo, portavoces de los pequeños comerciantes hispanos de la Gran Manzana abrazan la nueva ley señalando que no tendrá mayor impacto en sus operaciones.

“Es discriminatorio y hasta inhumano no aceptar efectivo, especialmente cuando sabemos que muchos migrantes sin papeles se les complica tener una cuenta de banco. Apoyamos esta legislación y no será complicado para nosotros adaptarnos a ella”, indicó Francisco Marte, presidente de la Asociación de Pequeños Comerciantes y Bodegas de Nueva York.

El tercer medio de pago

De acuerdo con un análisis publicado el año pasado por la Reserva Federal (FED) ciertos grupos demográficos dependen más del efectivo que la población general, incluyendo a las personas de hogares con ingresos inferiores a 25,000 dólares al año y a los adultos mayores de 55 años.

Sin embargo, más del 90% de los consumidores estadounidenses tienen la intención de usar efectivo como medio de pago o reserva de valor en el futuro.

Los datos más recientes revelan que, en medio de la creciente digitalización de los pagos impulsada por el uso de tarjetas de crédito, teléfonos móviles y pagos a distancia, los consumidores siguen utilizando efectivo y lo mantienen a mano.

La conclusión de la investigación divulgada por FED es que “en medio de la creciente digitalización, la demanda de efectivo por parte de los consumidores estadounidenses se mantiene estable. Durante los últimos cinco años, el efectivo ha sido el tercer medio de pago más utilizado”.

El dato:

$1,000 podrían ser la primera multa que reciban los comerciantes que se nieguen a recibir efectivo y sean denunciados por los consumidores. Si la conducta persiste, la penalidad puede aumentar hasta $5,000.

Este artículo fue publicado originalmente en LatidoBeat, una coalición de organizaciones locales líderes de noticias en español, unidas para difundir la rica diversidad de las voces latinas a lo largo de Estados Unidos. Actualmente incluye a La Opinión (Los Ángeles), El Diario (New York), La Raza (Chicago), La Prensa de Houston, La Prensa de Orlando, El Comercio de Colorado y La Noticia (Charlotte).