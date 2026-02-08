Nueva York: el tiempo para hoy domingo 8 de febrero

¿En qué deberías basarte para elegir tu atuendo para salir por las calles de Nueva York este domingo? Para comenzar, las temperaturas estimadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en la ciudad que nunca duerme estarán entre los 19 grados Fahrenheit (-7ºC) de máxima y los 9 grados Fahrenheit (-13ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tu cuerpo va a experimentar será de 3ºF (-16ºC) de máxima y 3ºF (-16ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 14.91 mph en el día y los 12.43 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer será a las 06:59 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 17:22 h. En total habrá 10 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York habrá nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 30 grados Fahrenheit (-7 y -1 grados Celsius).

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima fundamentalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico contribuye a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos suaves. Los dos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.