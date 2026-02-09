Catherine O’Hara murió a causa de una embolia pulmonar

Este lunes se reveló la causa de la muerte de la actriz Catherine O’Hara, quien falleció el 30 de enero a los 71 años. La revista People obtuvo el acta de defunción de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles y en el documento se indicaba que la actriz falleció tras sufrir una embolia pulmonar con cáncer rectal con enfermedad de base.

El portal TMZ informó sobre el fallecimiento de la actriz de ‘Home Alone’ y fue confirmado posteriormente por su representante, quien aseguró que O’Hara murió en su casa en Los Ángeles “tras una breve enfermedad”, aunque hasta el momento no se han proporcionado más detalles. El certificado de defunción reveló que el cuerpo de la actriz fue incinerado.

O’Hara es recordada por haber interpretado a Kate McCallister, la madre de Kevin, interpretado por Macaulay Culkin, en la comedia navideña ‘Home Alone’ en los años 90. Su carrera en televisión despegó con la serie de comedia ‘SCTV Network’, serie con la que ganó su primer Emmy. La actriz protagonizó filmes como ‘After Hours’, de Martin Scorsese, o ‘Beetlejuice’, de Tim Burton.

En 2020 ganó su segundo Emmy gracias a su participación en la serie ‘Shitt’s Creek’, en donde daba vida a la excéntrica y dramática matriarca de la familia Rose, Moira Rose.

Nacida en Toronto en 1954, a O’Hara se le reconocía su capacidad de improvisación para la comedia. Después de ‘SCTV’, participó en algunas de las series más reconocidas del momento, como ‘The Last of Us’ o más recientemente en ‘The Studio’, la serie de Apple TV en donde dio vida a Patty Leigh.

Tras su papel en ‘Home Alone’, Catherine O’Hara y Macaulay Culkin desarrollaron una cercana amistad. El actor se despidió de su amiga y ex compañera de elenco en ‘Home Alone’ con un emotivo mensaje.

“Mamá. Pensé que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché, pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Nos veremos luego”, escribió Culkin en una publicación de Instagram.

