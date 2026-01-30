Macaulay Culkin dedica una emotiva despedida a Catherine O’Hara: “Mamá, pensé que teníamos más tiempo”

El actor Macaulay Culkin escribió un emotivo mensaje de despedida para su compañera de reparto en Home Alone (Mi pobre angelito), Catherine O’Hara, quien falleció este viernes a los 71 años.

O’Hara interpretó a la madre de Kevin, el personaje interpretado por Culkin en la famosa película de 1990. Con el paso de los años desarrollaron una fuerte amistad y el cariño que se tenían quedó demostrado en el mensaje de despedida que le dedicó el actor tras conocerse su fallecimiento.

“Mamá. Pensé que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché, pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Nos veremos luego”, escribió Culkin en una publicación de Instagram.

O’Hara interpretó a Kate McCallister, madre de Kevin, en las dos primeras entregas de ‘la franquicia ‘Home Alone’, una trilogía de películas que se convirtió en un clásico de Hollywood.

En 2023 Catherine o’Hara dedicó unas palabras a Culkin quien recibió una estrella en Hollywood Walk of Fame. La actriz resaltó la capacidad de Culkin de sobrevivir al éxito mediático a tan temprana edad.

“Macaulay — este hermoso y querido niño de diez años — fue llamado una superestrella, una máquina de hacer dinero, uno de los jóvenes más exitosos de Hollywood en todo el mundo. ¿Cómo puede alguien sobrevivir a eso?”, planteó O’Hara en su discurso

La actriz atribuyó la resistencia de Culkin a su sentido del humor. “Creo que debes poseer una cualidad especial, un don que el querido John Hughes evidentemente reconoció en ti, Macaulay: tu sentido del humor. Es una señal de inteligencia en un niño y una clave para sobrevivir a cualquier edad. Y por lo que veo, has llevado ese sentido del humor dulce, aunque retorcido y totalmente reconocible, a todo lo que elegiste hacer desde Mi pobre angelito“, dijo O’Hara.

Catherine O’Hara falleció a los 71 años en su casa en Los Ángeles tras sufrir una breve enfermedad. Hasta el momento se desconoce la causa de muerte de O’ Hara y más detalles sobre las honras fúnebres.

