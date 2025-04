Director de “Home Alone 2” se arrepiente del cameo de Donald Trump en la cinta

Si algo nos ha enseñado la historia del cine es que incluso los cameos más breves pueden tener una vida mucho más larga de lo que cualquier director quisiera. Este es el caso de Chris Columbus, quien, más de tres décadas después del estreno de “Home Alone 2” (1992), todavía se ve perseguido por los escasos siete segundos en los que aparece un joven Donald Trump, hoy presidente de Estados Unidos.

En una entrevista con el San Francisco Chronicle, Columbus declaro con honestidad que si pudiera eliminaría el cameo que Trump tuvo en la comedia, refiriéndose, por supuesto, a esa escena que ocurre dentro del majestuoso Plaza Hotel de Nueva York (que en ese entonces era propiedad del mismísimo Trump). El cameo, que dura lo que un bostezo rápido, muestra a Kevin McCallister (Macaulay Culkin) preguntándole al magnate dónde está el lobby. Eso es todo. Pero, para Columbus, esos segundos de película se ha convertido en una “maldición”.

“Se ha convertido en un lastre para mí. Ojalá desapareciera“, admitió.

“Pero no puedo cortarla (la escena). Si la cortara, probablemente me expulsen del país. Se me consideraría no apto para vivir en Estados Unidos y tendría que regresar a Italia o algo así“, agregó.

La historia detrás del cameo no es menos pintoresca. En 2020, Columbus ya había contado a Business Insider que Trump solo permitió que se filmara en su hotel con la condición de que él tenía que salir en la película.

“Trump dijo que sí, pagamos un monto (por la filmación en las instalaciones), pero también dijo: ‘Sólo pueden usar el Plaza si salgo en la película’“, recordó Columbus.

Lo curioso es que, en su momento, el público no reaccionó mal, sino todo lo contrario, pues cuando se proyectó por primera vez y Trump apareció en pantalla, la gente aplaudió.

“Ocurrió algo muy extraño: la gente aplaudió cuando Trump apareció en pantalla. Así que le dije a mi editor: ‘Déjenlo en la película. Es un momento para el público’“, mencionó entonces Columbus”.

Por su parte, Trump no se quedó callado y en 2023 ofreció su versión a través de sus redes sociales, asegurando que fue la producción de “Home Alone 2” la que lo empujó a rodar la escena.

“Ese pequeño cameo despegó como un cohete, y la película fue un gran éxito, y lo sigue siendo, sobre todo en Navidad. Me llaman cada vez que se emite. Sin embargo, ahora, 30 años después, Chris Columbus declaró que los obligué a que yo estuviera en la película. Nada más lejos de la realidad. Ese cameo contribuyó al éxito de ella“, dijo el magnate.

Con el tiempo, seguidores del largometraje organizaron una campaña en línea que pedía eliminar digitalmente a Trump de la cinta y en su lugar colocar a una versión adulta de Culkin, algo que el actor apoyó.

Además de “Home Alone 2”, Donald Trump ha tenido cameos en las series “The Fresh Prince of Bel-Air” (1994) y “The Nanny” (1996) y en películas como “The Associate” (1996), “Zoolander” (2001) y “Two Weeks Notice” (2002).

