Catherine O’Hara, actriz de ‘Home Alone’ y ‘Beetlejuice’, falleció a los 71 años

Catherine O’Hara, que protagonizó “Home Alone” y ‘Beetlejuice’, falleció a los 71 años, según confirmaron varios medios de comunicación este viernes.

Un representante dijo a Variety que la actriz falleció en su casa en Los Ángeles tras sufrir una breve enfermedad. Sin embargo, se desconoce la causa de muerte de O’ Hara y más detalles sobre las honras fúnebres.

Catherine O’Hara interpretó el papel de la madre de Macaulay Culkin en las dos primeras películas de “Home Alone”. Con el paso de los años, O’Hara mantuvo fuerte amistad con Culkin y lo homenajeó en su ceremonia del Paseo de la Fama en 2023.

O’Hara tuvo una impecable carrera artística de 50 años y es sus papeles más recientes se encuentra “Beetlejuice” y la película de acción de Apple “Argylle”. La actriz también prestó su voz en películas animadas muy queridas, como “The Nightmare Before Christmas” y “Chicken Little“.

Además de su trabajo como actriz, O’ Hara fue una figura muy querida en Los Ángeles, incluso fue nombrada alcaldesa honoraria de Brentwood en 2021.

En 2025 O’Hara habló sobre los cambios en Hollywood durante una entrevista para Variety sobre la serie ‘The Studio’, que critica la industria cinematográfica.

“Debe ser un negocio mucho más nervioso ahora que antes. Internet y el streaming deben haber abierto un mundo de posibilidades, buenas y malas, para la gente. La mayoría de la gente intenta y quiere hacer un buen trabajo. Y la mayoría de la gente quiere entretenerse”, dijo.

O’Hara ganó dos premios importantes gracias a su papel de Moira en “Schitt’s Creek”, que también protagonizaron Eugene Levy, Dan Levy y Annie Murphy. La actriz ganó un premio Primetime Emmy en 2020, así como un Globo de Oro en 2021.

Sigue leyendo: