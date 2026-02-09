Cuánto aumentarán los pagos de jubilación en 2026, según tu edad

Los beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos verán un incremento en sus depósitos mensuales durante 2026 gracias al ajuste anual por costo de vida, conocido como COLA. Aunque el porcentaje es el mismo para todos, el impacto real en dólares variará dependiendo del monto que cada persona ya recibe y de la edad en la que decidió jubilarse.

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) confirmó que el aumento para 2026 será de 2.8%, una cifra ligeramente superior al 2.5% aplicado en 2025.

Este ajuste automático busca que los pagos no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación y se calcula con base en los movimientos del Índice de Precios al Consumidor.

Cómo funciona el ajuste anual

El incremento por costo de vida no es una decisión discrecional reciente.

Este mecanismo se aplica de manera continua desde 1975, y su objetivo es proteger a los jubilados ante el encarecimiento de bienes y servicios.

A lo largo de la historia ha mostrado variaciones importantes: el aumento más alto fue de 14.3% en julio de 1980, mientras que el más bajo fue de 0.3% en enero de 2017.

Incluso hubo años sin incremento alguno, como 2010, 2011 y 2016.

Cuánto representa el aumento en dinero real

El porcentaje de 2.8% se traduce en cifras distintas para cada beneficiario.

Como referencia, la SSA estimó que el beneficio promedio mensual de jubilación en enero de 2026 rondaba los $2,071.

Aplicando el ajuste, ese monto crecería $57.99, alcanzando aproximadamente $2,128.99 al mes.

Sin embargo, la edad en la que una persona comienza a cobrar influye de manera determinante. A

demás del historial de ingresos laborales, el momento de retiro puede modificar de forma significativa el punto de partida del pago.

Ejemplo según edad de inicio

Si una persona cuya edad plena de jubilación es 66 años tiene derecho a un beneficio base de $1,000 mensuales, el resultado cambia dependiendo de cuándo decida solicitarlo.

Si comienza a cobrar a los 62 años, su pago inicial podría reducirse a $750 al mes. Con el ajuste de 2.8% para 2026, ese monto se elevaría hasta $1,028 cuando tenga 63 años.

En contraste, si decide esperar hasta los 70 años, su beneficio inicial podría subir a $1,320 mensuales. Con el incremento correspondiente, en 2026 ese depósito pasaría a $1,356.96, es decir, $36.96 adicionales.

Diferencias promedio entre hombres y mujeres

Los datos más recientes también muestran brechas en los montos promedio por género. En diciembre de 2025, el beneficio mensual promedio para hombres jubilados era de $2,283.98, lo que implicaría un aumento cercano a $63.95, alcanzando $2,347.93 en 2026.

En el caso de las mujeres jubiladas, el promedio se ubicaba en $1,875.32, por lo que el ajuste estimado sería de $52.51, llegando a $1,927.83 mensuales.

Un cálculo personalizado

Aunque estas cifras sirven como referencia general, cada beneficiario tendrá un resultado distinto. El monto final depende de la trayectoria laboral, los años cotizados y la edad de retiro.

Por ello, algunos optan por utilizar herramientas de cálculo oficiales para estimar su incremento, mientras que otros prefieren esperar a ver reflejado el ajuste directamente en su depósito mensual.

