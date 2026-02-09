Detienen en Irán a cuatro políticos reformistas por críticas contra represión de protestas

Las autoridades de Irán detuvieron a cuatro políticos reformistas, entre ellos la líder Azar Mansouri, después de que publicaran comunicados críticos con la brutal represión de las protestas antigubernamentales que causaron la muerte de miles de personas.

En las últimas horas han sido detenidos Mansouri, jefa de la coalición de partidos Frente de las Reformas; su portavoz Javad Emam, Ebrahim Asgarzadeh (exviceministro de Exteriores) y Mohsen Aminzadeh (exparlamentario), informaron la agencia Fars y el diario reformista Shargh.

Fars, vinculada con la Guardia Revolucionaria, indicó que las acusaciones contra estas personas incluyen “el intento de desestabilizar la cohesión nacional, manifestaciones contra la Constitución, colaboración con la propaganda enemiga y la creación de estructuras secretas de subversión”.

Al mismo tiempo, el Poder Judicial, en un comunicado, informó de la detención de cuatro personas sin identificarlas por un “intento de desestabilizar la situación política y social del país en medio de las amenazas militares de Estados Unidos y el régimen sionista”.

Mansouri, jefa del Frente de las Reformas, bloque que busca una apertura política del país, fue detenida anoche en su casa en Qarchak, por agentes judiciales de la inteligencia de la Guardia Revolucionaria, según la agencia ISNA.

Hojjat Karami, abogado de la política, dijo a la agencia ILNA que desconoce el motivo de su arresto y que, tras su detención, no ha tenido ningún contacto con ella.

El 27 de enero, Mansouri condenó en un comunicado la represión brutal de las protestas que comenzaron a finales de diciembre por el deterioro de la situación económica, pero que pronto se extendieron por el país reclamando el fin de la República Islámica.

La líder reformista manifestó su “desprecio y rabia” contra aquellos que “arrasaron cruelmente con los jóvenes”.

Aunque las protestas fueron apagadas tras la muerte de miles de personas, las autoridades han continuado con arrestos de personas involucradas, así como de figuras públicas y políticas que apoyaron las movilizaciones.

En los últimos días han sido detenidos el guionista Mehdi Mahmoudian, nominado al Óscar por la película “Un simple accidente“, y los destacados activistas Vida Rabbani, Abdullah Momeni y Ghorban Behzadian-Nejad.

Todos ellos habían firmado un manifiesto crítico con las autoridades iraníes por la masacre de los manifestantes, que, según el balance oficial, causó 3,117 muertos, aunque organizaciones opositoras como HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúan en 6,961 los fallecidos, si bien continúan verificando más de 11,600 posibles muertes, y estima unos 51,000 arrestos.

Entre los signatarios de la misiva también se encuentran el cineasta Jafar Panahi, director de la película, que se encuentra en Estados Unidos de promoción; el cineasta Mohammad Rasoulof, exiliado en Alemania; la premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi, y la abogada Nasrin Sotoudeh, ganadora del Premio Sájarov.

El documento responsabiliza al líder supremo del país, Ali Jameneí, de la muerte de manifestantes y reclama un referéndum “libre y transparente”, la formación de una asamblea constituyente y el fin de la República Islámica.

