Fiscalía pide cerrar el caso por desacato contra Steve Bannon, exasesor de Trump

El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó este lunes a un tribunal federal de Washington desestimar definitivamente la causa penal contra Steve Bannon, exasesor del presidente Donald Trump, procesado por desacato al Congreso en el marco de la investigación del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

“El gobierno ha determinado, a su discreción procesal, que la desestimación de este caso penal es en interés de la justicia”, dice la petición presentada por la fiscal federal Jeanine Pirro ante la corte del Distrito de Columbia.

Según el escrito, Bannon no se opuso a la solicitud del Gobierno.

El proceso judicial se originó tras la negativa de Bannon a cumplir una citación del Congreso que le exigía comparecer ante el comité encargado de investigar el ataque al Capitolio, cuando seguidores de Trump irrumpieron en el edificio para frenar la certificación de la victoria electoral de Joe Biden en 2020.

El comité consideró que Bannon podía tener información previa sobre lo ocurrido ese día, ya que un día antes había declaro en su programa de radio que “mañana se desatará el infierno”.

Declarado culpable

Durante la investigación, los legisladores señalaron que el asalto dejó cinco personas muertas y cerca de 140 agentes heridos. En 2022, bajo la administración de Biden, Bannon fue declarado culpable de desacato al Congreso y posteriormente condenado.

El exasesor cumplió una pena de cuatro meses de prisión en 2024, aunque continuó impugnando la condena en los tribunales. Incluso presentó una apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que hasta ahora no ha decidido si revisará el caso.

Bannon fue una figura clave en la campaña presidencial que llevó a Trump a la Casa Blanca en 2016 y ocupó el cargo de estratega jefe desde enero hasta agosto de 2017. Su salida se produjo tras menos de siete meses, en medio de tensiones internas, choques con legisladores republicanos y desacuerdos sobre políticas como los recortes de impuestos a los más ricos.

Desde entonces, Bannon ha permanecido al margen del segundo mandato de Trump.

Con información de EFE.

