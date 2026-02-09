Los estados más románticos de EE.UU. para escapadas de Día de San Valentín

Con la llegada del Día de San Valentín, miles de parejas en Estados Unidos comienzan a planear escapadas románticas, cenas especiales o viajes diseñados para reconectar lejos del estrés diario. Aunque algunos destinos clásicos suelen dominar las listas, un nuevo estudio demuestra que el romance aparece en lugares mucho más diversos, y a veces inesperados, dentro del país.

La investigación fue realizada por los asesores de viajes de lujo The Resorts Collection, quienes analizaron comentarios publicados en Tripadvisor sobre hoteles, restaurantes, monumentos y parques naturales en los 50 estados. El equipo midió cuántas veces aparecía la palabra “romantic” por cada 100,000 reseñas, creando así un ranking basado en cómo los viajeros describen sus propias experiencias.

Rhode Island encabeza la lista

El estado más romántico del país resultó ser Rhode Island, con 2,100 menciones románticas por cada 100,000 comentarios. Destacó especialmente en hoteles y atracciones naturales, superando ampliamente el promedio nacional. Sus pueblos costeros, restaurantes íntimos y paseos junto al mar parecen ofrecer el escenario perfecto para escapadas en pareja.

En segundo lugar se ubicó Texas, con 1,787 menciones. Sus restaurantes fueron clave, generando 1,261 referencias románticas por cada 100,000 comentarios, un 81% por encima del promedio nacional. Monumentos como el San Antonio River Walk y el Dallas Arboretum and Botanical Garden también impulsaron su posición.

Gastronomía y naturaleza, la fórmula del romance

Washington ocupó el tercer puesto gracias a su combinación de cocina destacada y paisajes naturales. El estado registró 1,753 menciones románticas en total, con un fuerte desempeño en parques y áreas naturales como el Hoh Rain Forest, que aportaron 368 referencias por cada 100,000 comentarios.

Nueva York se posicionó cuarto, impulsado principalmente por su vibrante escena gastronómica. Restaurantes del estado generaron 1,344 menciones románticas, mientras que los hoteles también superaron ligeramente el promedio nacional, consolidando a Nueva York como un destino ideal para cenas íntimas y escapadas urbanas.

El quinto lugar fue para Ohio, donde atracciones como el Franklin Park Conservatory and Botanical Gardens elevaron el número de referencias románticas, especialmente en monumentos y espacios verdes.

Completan el top ten Vermont, Pensilvania, Oklahoma, Hawaii y Oregon. Vermont destacó por sus hoteles acogedores; Hawaii por su oferta gastronómica frente al mar; y Oregon por sus experiencias al aire libre, que incluyen paisajes costeros y parques ideales para parejas que buscan tranquilidad y aventura.

Los estados menos románticos según los viajeros

En el extremo opuesto del ranking aparece Montana, considerado el estado menos romántico del país, con solo 587 menciones por cada 100,000 comentarios. Wyoming y Dakota del Sur le siguieron, con puntuaciones particularmente bajas en monumentos y parques.

También figuran entre los últimos puestos Arizona, Kentucky, Kansas, Missouri, California, Alabama, Alaska y Dakota del Norte. El caso de California resulta llamativo: pese a su fama mundial, registró pocas menciones románticas en atracciones naturales y monumentos, lo que sugiere que el alto volumen de visitantes puede diluir la percepción de experiencias íntimas.

Opiniones reales, no marketing

Para Florian Pauly, cofundador de The Resorts Collection, el valor del estudio radica en que se basa en testimonios auténticos.

“San Valentín hace que la gente piense distinto sobre viajar. En lugar de itinerarios cargados, las parejas buscan lugares donde puedan ir más despacio, disfrutar buena comida y pasar tiempo de calidad juntas”, explica.

Pauly añade que cuando alguien describe un destino como romántico en una reseña, suele ser porque algo del viaje dejó huella. “Puede ser una escapada costera en Rhode Island o una experiencia natural en el noroeste del país. Son lugares que las personas recuerdan con cariño y a los que quieren regresar”.

Tendencias para San Valentín

El informe revela una clara preferencia por destinos que combinan gastronomía, naturaleza y ambientes acogedores, por encima de atracciones masivas. Para muchas parejas, el lujo actual se traduce en tranquilidad, paisajes memorables y experiencias compartidas.

Desde cenas a la luz de las velas hasta caminatas entre jardines botánicos o bosques lluviosos del Pacífico, Estados Unidos ofrece múltiples opciones para celebrar el amor. Y este San Valentín, quizá el lugar perfecto esté más cerca de lo que muchos imaginan.

