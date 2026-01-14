10 regalos de San Valentín para mujeres: los más vendidos en Walmart

A falta de un mes para San Valentín, tiendas como Walmart ya tienen publicado un amplio catálogo de regalos para mujeres. Desde los tradicionales chocolates y peluches con flores, hasta otros artículos que, si bien no son románticos, terminan siendo muy útiles.

Si eres de los que tiene dificultades para elegir un buen regalo, aquí te contamos cuáles son los más vendidos en Walmart hasta ahora. Y no te preocupes por el dinero, porque muchos llegan a valer menos de $20 dólares. Una torta de chocolate para comer sin culpas también es una opción que no falla.

Los 10 regalos de San Valentín más vendidos en Walmart para mujeres

Lata de vidrio para beber de 20 oz con sorbete y diseño de corazón, Mainstays

Incluye dos vasos de vidrio reutilizables con diseño alusivo al amor, ideales para bebidas frías y para compartir en pareja. – Precio: $6.05

Portavelas de metal con forma de lazo, dorado

Accesorio decorativo en tono dorado que aporta calidez a cualquier espacio, pensado para ambientar cenas o rincones especiales. – Precio: $4.97

Almohada decorativa blanca XO

Cojín decorativo con diseño romántico que suma un detalle acogedor a la sala o el dormitorio. – Precio: $13.44

Velas LED sin flama en forma de corazón, rojas, 4 unidades

Velas decorativas con luz LED, seguras y prácticas para crear un ambiente íntimo sin preocupaciones. – Precio: $3.48

Conjunto de pijama Cozy Lounge con pantalón y top de manga larga Hacci para mujer, Joyspun

Descripción: Pijama de dos piezas, suave y cómoda, pensada para el descanso y el confort en casa. – Precio: $23.96

Suéter para el Día de San Valentín para niñas, tallas 4-18

Prenda temática con diseño festivo, ideal para que las más pequeñas se sumen a la celebración. – Precio: $16.98

Conjunto de camisola y shorts elásticos con ribete de encaje para mujer, No Boundaries

Descripción: Set de dos piezas con diseño delicado, pensado para comodidad y uso diario. – Precio: $19.98

Collar Amora con colgante de corazón chapado en oro blanco de 18k con diamantes simulados para mujer, Cate & Chloe

Joya con diseño clásico en forma de corazón, adecuada para un detalle significativo. – Precio: $19.99

Docena de rosas recién cortadas, 12 tallos de colores surtidos del arcoíris

Ramo fresco con variedad de colores, una opción tradicional para expresar afecto. – Precio: $10.73

Cherry Baby Eau de Parfum fragancia para mujer 30 ml, Sabrina Carpenter

Perfume en presentación compacta, ideal como regalo personal y fácil de transportar. – Precio: $29.88

