Starbucks inicia la temporada de San Valentín: Matcha y romance en cada sorbo

Starbucks acaba de lanzar su esperado menú de San Valentín, presentando dos nuevas bebidas que prometen un auténtico “amor al primer sorbo”. Además, la cadena sorprende con la incorporación permanente de dos innovadoras creaciones a base de matcha: el Iced Double Berry Matcha y el Iced Banana Bread Matcha.

Estas nuevas propuestas de lattes de té verde, vibrantes y sabrosos, se integran al menú anual de la marca, aportando perfiles frutales únicos gracias al toque de las bayas y el plátano.

Sakthi Vijayakumar, desarrolladora de bebidas en Starbucks y colaboradora clave en esta colección, destaca la personalidad de los nuevos productos:

“Es una bebida perfecta para ofrecer nuevas combinaciones de sabores a los clientes. Nuestro matcha ofrece una experiencia verde vibrante y aterciopelada, con un cuerpo suave y cremoso”.

Calidad y personalización: El secreto del Matcha

El matcha en polvo de Starbucks se elabora bajo estrictos estándares de calidad, utilizando té verde molido y cultivado a la sombra, procedente de productores de primera categoría.

Un punto clave para los amantes de la nutrición saludable es que este polvo es sin azúcar. Esto permite a los clientes personalizar el nivel de dulzor, ajustando la cantidad de jarabe según sus preferencias, ya sea en tienda física o a través de la app de Starbucks.

La nueva era del matcha: Lanzamientos permanentes

Iced Double Berry Matcha (Matcha Helado de Doble Baya)

El nuevo Iced Double Berry Matcha combina la energía del té verde con el dulzor real del puré de fresa y una espuma fría de frambuesa que te enamorará. Crédito: Starbucks | Cortesía

Es la opción más fresca y colorida. Se construye sobre una base de matcha clásico con capas de puré de fresa real. Su distintivo es la corona de espuma fría de frambuesa, de sabor intenso. Este lanzamiento marca el regreso definitivo del sabor frambuesa al menú.

Iced Banana Bread Matcha (Matcha Helado de Pan de Plátano)

El Iced Banana Bread Matcha es puro confort: notas de azúcar moreno, espuma de plátano aterciopelada y el toque crujiente del caramelo. Crédito: Starbucks | Cortesía

Una bebida diseñada para el confort. Combina las notas terrosas del té con jarabe de azúcar moreno y leche. El toque maestro es su espuma fría de crema de plátano, coronada con trozos crujientes de caramelo que evocan la textura de un bizcocho recién horneado.

Edición Especial: Amor al Primer Sorbo (San Valentín)

White Chocolate Strawberry Cream Cold Brew: Una reinterpretación líquida de las clásicas fresas con chocolate . Utiliza el café Cold Brew de la casa endulzado con vainilla, elevado con una espuma fría de crema de fresa y chocolate blanco y virutas de chocolate real.

Una reinterpretación líquida de las clásicas . Utiliza el de la casa endulzado con vainilla, elevado con una y virutas de chocolate real. Strawberry Shortcake Frappuccino: La opción más indulgente para quienes buscan una bebida cremosa sin café. Es una mezcla de base crema con remolinos de puré de fresa y un toque de jarabe de canela dulce, terminada con crema batida y azúcar de caramelo.

Starbucks viene haciendo cambio en su menú desde 2024, opciones sin azúcar añadido, permitiendo que el consumidor tenga el control calórico de su bebida sin sacrificar el sabor.

