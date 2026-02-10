Analilia Mejía derrota a Tom Malinowski en las primarias demócratas para elección especial al Congreso por Nueva Jersey

La activista progresista Analilia Mejía se impuso al excongresista Tom Malinowski en las primarias demócratas para una elección especial a la Cámara de Representantes por Nueva Jersey.

Malinowski reconoció su derrota el martes.

El escaño quedó vacante tras la renuncia de Mikie Sherrill para asumir la gobernación del estado.

El distrito, que abarca partes de los condados de Essex, Morris y Passaic —incluidos algunos de los suburbios más acaudalados cercanos a Nueva York—, todavía tiene papeletas de voto por correo sin procesar, y aquellas con matasellos del día de la elección pueden llegar hasta el miércoles y ser contabilizadas, publicó AP.

I spoke with Analilia Mejia this morning and congratulated her on her win in our primary. See my full statement below.



I will be forever grateful to everyone who supported and believed in me in this race, and in the fight for our democracy that must go on! pic.twitter.com/J7tIjgmDq1 — Tom Malinowski (@Malinowski) February 10, 2026

Mejía, de 48 años, presentó una plataforma progresista en un territorio que suele inclinarse por candidatos más moderados. Durante una conferencia de prensa, atribuyó su triunfo a su trayectoria como organizadora.

“En este momento, lo que queremos son representantes reales que prioricen sus intereses por encima de los intereses especiales”, afirmó.

La campaña estuvo marcada por tensiones en torno al Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí, de acuerdo con la agencia de noticias.

El super PAC vinculado al grupo intentó frenar a Malinowski después de que este cuestionara la ayuda incondicional al gobierno israelí, pero sus esfuerzos no parecieron surtir efecto.

Malinowski denunció una “inundación masiva de dinero oscuro” en anuncios durante las últimas semanas de la carrera, aunque terminó respaldando a Mejía, quien también ha sumado el apoyo de antiguos rivales.

El senador Andy Kim, que inicialmente había respaldado a Malinowski, y la propia Sherrill expresaron el martes su apoyo a la candidata progresista. La contienda fue tan ajustada que el Comité Nacional Demócrata felicitó prematuramente a Malinowski la noche electoral, antes de emitir un nuevo comunicado en respaldo a Mejía.

Matt Bennett, cofundador de la organización demócrata centrista Third Way, calificó la intervención de AIPAC como “un error catastrófico” y advirtió que la victoria podría empujar al partido demasiado hacia la izquierda antes de los comicios de medio término.

“La idea de que existe una demanda de candidatos radicales simplemente no es cierta”, sostuvo.

Mejía rechazó que el papel de AIPAC explicara el resultado.

“La forma en que ganamos fue gracias al poder popular”, dijo.

Se medirá al republicano Joe Hathaway

Figura conocida en la política estatal, fue directora política de Bernie Sanders en su campaña presidencial de 2020 y subdirectora de la Oficina de la Mujer del Departamento de Trabajo durante el gobierno de Joe Biden.

También recibió el respaldo de Sanders y de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez.

La demócrata se medirá ahora al republicano Joe Hathaway, sin rival en sus primarias, en las elecciones generales especiales del 16 de abril, que definirán quién ocupará el resto del mandato de Sherrill hasta enero del próximo año.

Además, habrá primarias regulares el 2 de junio y elecciones generales el 3 de noviembre.

La portavoz del Comité Nacional Republicano del Congreso, Maureen O’Toole, aseguró que la candidata pretende “convertir a Nueva Jersey en un infierno socialista”.

La concesión de Malinowski marca su intento fallido de regresar al Congreso tras haber perdido en 2022 frente a un republicano en otro distrito. En las primarias también participaron otros aspirantes demócratas, entre ellos Brendan Gill y Tahesha Way.

Sherrill había representado la circunscripción durante cuatro mandatos desde 2018, en una región históricamente republicana que empezó a cambiar durante la primera presidencia de Donald Trump.

