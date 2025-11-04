La demócrata Mikie Sherrill gana la gobernación de Nueva Jersey

La demócrata Mikie Sherrill se convertirá en la primera mujer gobernadora de Nueva Jersey tras derrotar al exlegislador estatal republicano Jack Ciattarelli en las elecciones de este martes, según proyección de AP.

Con el 64% de los votos escrutados, Sherrill obtiene el 57% frente al 42,4% de Ciattarelli.

Sherrill reemplazará al demócrata Phil Murphy, quien alcanzó el límite de dos mandatos en este estado.

La también expiloto de la Marina y exfiscal centró su campaña en oponerse a las políticas del presidente Donald Trump y en medidas para rebajar el coste de vida mediante proyectos de energía limpia, impulsar viviendas asequibles o proteger los derechos reproductivos de las mujeres.

Ciattarelli, un gran aliado de Trump, se postulaba por tercera vez a la gobernación.

El candidato a gobernador de Nueva Jersey, el republicano Jack Ciattarelli. Crédito: Olga Fedorova | AP

Información en desarrollo…