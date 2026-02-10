Ardilla provoca incendio y destruye casa de familia en Florida mientras dormían

Una familia de Florida vivió una madrugada de terror cuando un incendio, presuntamente provocado por una ardilla, redujo su casa a cenizas mientras todos dormían en su interior. El siniestro ocurrió el pasado 31 de enero en Panama City y dejó a Donnie Banta, Stacey Davis, sus hijos y sus mascotas sin hogar y con pérdidas totales.

De acuerdo con el testimonio de la pareja, recogido por ABC 13, el incidente comenzó con un ruido extraño proveniente del ático y un olor intenso a quemado. Banta relató que se despertó al escuchar cómo se activaba un interruptor eléctrico en la parte trasera de la vivienda.

“Estábamos todos dormidos cuando escuché que se disparó el breaker”, contó. “Me levanté para ver qué pasaba, escuché movimiento en el ático y empecé a percibir un olor eléctrico”.

Poco después, la situación se volvió crítica. Davis, madre de 2, se dio cuenta de que había un incendio en curso y reaccionó de inmediato para sacar a todos de la casa.

“Fue un momento muy frenético. Estábamos corriendo de un lado a otro, despertando a todos y tratando de sacarlos lo más rápido posible”, recordó.

Una ardilla habría provocado el incendio al morder cables eléctricos en el ático

Bomberos de Panama City acudieron al lugar y lograron contener las llamas antes de que se propagaran a viviendas cercanas. Sin embargo, el daño ya estaba hecho: la casa quedó completamente destruida. Las autoridades determinaron posteriormente que una ardilla había ingresado al ático y mordisqueado cables eléctricos, lo que provocó un cortocircuito que originó el fuego.

“Nos dijeron que una ardilla entró al ático, mordió algunos cables y eso fue lo que inició el incendio”, explicó Banta. El fuego fue tan intenso que el techo terminó colapsando, dejando la estructura inhabitable.

Además del impacto emocional, la familia perdió absolutamente todo: muebles, ropa, recuerdos personales y objetos de valor acumulados durante años. En cuestión de minutos, su hogar se convirtió en un cascarón carbonizado.

Ante esta situación, amigos y personas cercanas lanzaron una campaña en GoFundMe para ayudar al matrimonio Davis-Banta a comenzar desde cero. En la página del recaudador se detalla que la familia enfrenta ahora el enorme reto de reconstruir su vida sin contar con sus pertenencias básicas.

“Ahora están enfrentando el desafío abrumador de empezar desde cero”, señala la descripción del fondo solidario. “La pérdida de su hogar y de todas sus pertenencias los ha dejado con una necesidad urgente de apoyo mientras atraviesan este momento tan difícil”.

Los recursos recaudados se destinarán principalmente a cubrir gastos inmediatos como alojamiento temporal, ropa y artículos esenciales del día a día. Davis explicó que, por ahora, cualquier ayuda es vital.

“Principalmente necesitamos donaciones para el GoFundMe”, dijo. “También cosas básicas como ropa, algunos muebles o artículos de cocina”.

Historias como esta no son aisladas. Según expertos en seguridad del hogar, los roedores y otros animales pequeños pueden representar un riesgo real cuando ingresan a áticos o paredes, ya que tienden a roer cables eléctricos, lo que aumenta significativamente la posibilidad de incendios. Recomiendan revisar periódicamente las áreas superiores de las viviendas, sellar posibles puntos de entrada y realizar inspecciones eléctricas de rutina, especialmente en casas ubicadas cerca de zonas arboladas.

Para la familia afectada, sin embargo, la prioridad inmediata es encontrar estabilidad. Aunque agradecen haber salido con vida, el camino hacia la recuperación será largo.

“Estamos agradecidos de que todos estemos bien, pero ahora toca reconstruir todo”, comentó Davis. “Es mucho por procesar”.

Mientras buscan rehacer su día a día, la pareja espera que la solidaridad de la comunidad les permita recuperar algo de normalidad. Su historia ha comenzado a circular en medios locales y redes sociales, generando una ola de apoyo de personas que se han conmovido con lo ocurrido.

