Cómo detectar humedad en las paredes de tu casa: este truco nunca falla

Además de afectar la estética del hogar, la humedad en las paredes puede deteriorar la estructura de una vivienda. Asimismo, podría generar riesgos para la salud debido a la aparición de moho y bacterias. Los expertos afirman que identificar el origen del problema, a tiempo, es fundamental.

Los arquitectos y especialistas en construcción aplican un método que funciona efectivamente para detectar estos focos de humedad: papel de aluminio.

Cuando adhieres o pegas este material a las paredes, se crea una especie de barrera aislante temporal, lo que impide el intercambio de aire con el ambiente. Si existiera una humedad atrapada dentro de la pared, el truco delata el problema, ya que el agua se acumulará detrás del papel de aluminio.

Es así como el método te permite detectar si la humedad proviene del interior de la pared o si es producto de la condensación ambiental, afirman expertos. Además, es un truco económico, rápido y no requiere herramientas complejas.

Cuando pegas el papel de aluminio a las paredes, se crea una especie de barrera aislante temporal que puede detectar y capturar la humedad. Crédito: PawelKacperek | Shutterstock

Cómo colocar el papel de aluminio en las paredes para detectar humedad

Lo primero es seleccionar el área donde se sospecha la presencia de humedad. Luego se debe limpiar la superficie con un paño seco para eliminar polvo o suciedad.

Seguidamente, se corta un trozo de papel aluminio ligeramente más grande que la zona a analizar. El aluminio debe colocarse directamente sobre la pared y fijarse con cinta adhesiva resistente en todos sus bordes. Es importante que quede bien sellado y tensado para evitar que el aire exterior interfiera en el resultado.

Una vez colocado el papel aluminio en su totalidad, se recomienda dejarlo en reposo entre 24 y 48 horas. Tras ese periodo, se retira cuidadosamente para observar lo que ocurrió en la superficie cubierta.

Si el lado interno del aluminio presenta gotas de agua, manchas oscuras o residuos blanquecinos conocidos como eflorescencias, es probable que exista humedad proveniente del interior de la pared

En caso de que haya manchas grandes, olor fuerte a humedad, presencia visible de moho o desprendimiento de pintura, lo aconsejable es que acudas con un especialista en impermeabilización o construcción para evaluar daños más profundos.

