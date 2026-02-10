Cómo evitar que roben datos de tu tarjeta al pagar en una gasolinera

El uso cotidiano de tarjetas para pagar combustible o retirar efectivo puede convertirse en una puerta abierta para el fraude si no se toman precauciones básicas. Autoridades y entidades financieras advierten que los dispositivos de clonación siguen apareciendo en terminales de pago, incluso en estados donde su instalación es ilegal.

Los llamados ‘skimmers’ son aparatos que se colocan sobre o dentro de los lectores de tarjetas para copiar números, fechas de vencimiento y, en algunos casos, códigos PIN sin que el usuario lo note.

Esa información puede utilizarse para vaciar cuentas bancarias o cometer robo de identidad.

Aunque su uso está prohibido en lugares como Carolina del Norte, se han detectado en gasolineras y cajeros automáticos en distintas ciudades, según reportes previos de medios locales.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) estima que estas prácticas generan pérdidas superiores a $1,000 millones al año entre consumidores e instituciones financieras en Estados Unidos.

Dónde suelen colocarse

De acuerdo con el FBI, los puntos más frecuentes son bombas de gasolina y cajeros automáticos.

En las gasolineras pueden ocultarse dentro de la máquina o cubrir el lector original; en los cajeros, además del dispositivo de copia, algunos delincuentes instalan microcámaras para capturar el PIN cuando el usuario teclea su clave.

Ante cualquier sospecha, la recomendación es comunicarse de inmediato con el banco para bloquear la tarjeta y monitorear movimientos.

Señales para detectar un lector manipulado

Entidades financieras como Capital One señalan varias pistas visuales y físicas que pueden alertar al usuario:

-Revisar el lector de tarjetas: piezas abultadas, sobresalientes o que no encajan bien pueden indicar que se añadió un dispositivo.

-Tocar la terminal: si se siente floja, mal ensamblada o poco firme, podría haber sido alterada.

–Verificar el sello de seguridad en bombas de gasolina: si está roto o removido, es posible que la máquina haya sido abierta para instalar un skimmer.

Medidas para reducir el riesgo en gasolineras

El FBI sugiere elegir bombas cercanas a la tienda y visibles para el personal, ya que son menos atractivas para los delincuentes.

Otras prácticas útiles son:

-Pasar la tarjeta de débito como crédito para evitar ingresar el PIN.

-Cubrir el teclado con la mano al digitar la clave.

-Pagar dentro del establecimiento en lugar de hacerlo directamente en la bomba.

Cómo protegerse en cajeros automáticos

Para retiros de efectivo, el FBI recomienda:

-No usar el cajero si se observan partes sueltas, torcidas, rayadas o dañadas.

-Preferir cajeros bien iluminados y ubicados en interiores.

-Extremar precaución en zonas turísticas de alto tráfico, donde estos fraudes son más comunes.

-Utilizar tarjetas con chip de seguridad.

-Priorizar el uso de crédito sobre débito cuando sea posible, ya que permite detectar cargos indebidos antes de que el dinero salga de la cuenta.

La prevención se basa en pequeños hábitos de revisión y elección del punto de pago. Unos segundos de inspección pueden evitar pérdidas económicas considerables y el desgaste que implica recuperar la identidad financiera.

