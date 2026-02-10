Jefe de ICE defiende la campaña de deportación masiva durante audiencia ante la Cámara

Durante la comparecencia ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd M. Lyons, confirmó que la política de expulsiones masivas de la administración Trump se mantendrá sin cambios, pese a la presión social y legislativa.

Lyons describió la situación actual como el “entorno operativo más letal” en la historia de la institución. Denunció un incremento en agresiones y amenazas contra el personal y sus familiares. Sin embargo, enfatizó la determinación de la agencia frente a las críticas y protestas derivadas de incidentes recientes en ciudades como Minneapolis.

“Permítanme enviar un mensaje a cualquiera que crea que puede intimidarnos: fracasarán”, declaró Lyons ante los legisladores.

Balance de arrestos expuesto por Lyons

En su balance del primer año de gestión del segundo mandato de Donald Trump, Lyons informó que ICE ha efectuado un total de 379,000 arrestos. Según las cifras presentadas, este grupo incluye a 7,000 presuntos miembros de pandillas y 14,000 personas catalogadas como “terroristas conocidos o presuntos”.

Aunque el director subrayó el enfoque en la seguridad, los datos federales indican que la mayor parte de los detenidos carece de antecedentes penales. Respecto a la ejecución de las políticas de la Casa Blanca, Lyons fue tajante:

“El presidente nos ha encomendado la tarea de realizar deportaciones masivas y estamos cumpliendo ese mandato”, agregó el funcionario.

Exigencia y cooperación con autoridades de Minnesota

La audiencia también abordó la tensa relación con autoridades locales en Minnesota tras el tiroteo donde fallecieron dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales. Lyons exigió resultados concretos a los gobiernos locales.

“Algunos funcionarios de Minnesota finalmente están mostrando su disposición a cooperar con el ICE. Bueno, seamos claros: las promesas no bastan. Necesitamos acciones”.

Para aumentar la transparencia, se informó sobre el despliegue de cámaras corporales. Actualmente, 3,000 de los 13,000 oficiales de ICE utilizan estos dispositivos, con 6,000 unidades adicionales en camino. Por su parte, Rodney Scott, de la Patrulla Fronteriza, confirmó que 10,000 de sus 20,000 agentes ya cuentan con esta tecnología.

