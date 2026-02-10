La inteligencia artificial como el nuevo estándar de precisión culinaria

El panorama culinario en España alcanza un hito histórico. El nuevo proyecto educativo en Santo Domingo de la Calzada sitúa al país a la vanguardia mundial de la formación profesional. Este centro no solo enseña a cocinar; su misión es formar a los nuevos “Gastrónomos Tecnológicos”.

Desde la posibilidad de beber una coliflor hasta transformar la estructura de productos sólidos en espumas mediante aire, estas son solo algunas de las innovaciones que la Inteligencia Artificial (IA) permitirá explorar. Estas técnicas se integrarán formalmente en la Formación Profesional (FP) en España a partir del curso 2026-2027.

La colaboración con figuras de renombre como David Chamorro (Food Idea Lab) garantiza que el conocimiento científico más avanzado deje de ser exclusivo de la alta cocina de lujo para integrarse en las aulas públicas. Esto prepara a los jóvenes para un mercado laboral que exige innovación constante y adaptabilidad tecnológica.

El laboratorio de cocina del futuro

El curso 2026-2027 marcará el momento en que la IA deje de ser una curiosidad científica para convertirse en una herramienta básica de trabajo, tan esencial como el cuchillo de chef.

La Escuela de Hostelería y Turismo Camino de Santiago, reconocida como centro nacional de excelencia, inaugurará este año un laboratorio de cocina y pastelería de alto nivel. Según su director, Abencio Millán, este montaje —desarrollado por David Chamorro— será el mejor en el ámbito de la formación pública en España. Cabe destacar que Chamorro también colabora actualmente con Ferran Adriá en un laboratorio gastronómico en Madrid.

Creatividad, Investigación y Tecnología

Este nuevo espacio contará con maquinaria específica controlada por Inteligencia Artificial, diseñada para ser de fácil manejo para el alumnado. Los beneficios de esta tecnología incluyen:

Conservación y Seguridad Alimentaria: Permitirá comercializar productos con plenas garantías, analizando todos los parámetros de los alimentos .

Permitirá comercializar productos con plenas garantías, analizando todos los . Investigación y Desarrollo (I+D): Fomentará la creatividad mediante la creación de elaboraciones complejas y nuevas texturas.

Fomentará la creatividad mediante la creación de elaboraciones complejas y nuevas texturas. Reducción del margen de error: La tecnología guiará procesos críticos como la fermentación o los cambios de estado físico de los ingredientes.

Aplicaciones prácticas en pastelería y cocina

Teresa Sáez, profesora de la escuela, destaca que los alumnos trabajarán con alimentos de kilómetro 0 producidos en La Rioja para crear productos fermentados. En el área de pastelería, la vanguardia llega con:

Cortadoras láser: Para lograr porciones con precisión milimétrica.

Para lograr porciones con precisión milimétrica. Impresoras 3D: Para el diseño y creación de moldes propios y personalizados.

Este proyecto cuenta con una dotación de 500.000 euros del Ministerio de Educación, consolidando al centro como un referente tras renovar su título de Centro de Excelencia de FP en 2026.

Experiencia inmersiva: Más allá de la Estrella Michelin

Además del nuevo laboratorio de cocina, la escuela ya destaca por su aula inmersiva, considerada una de las mejores del mundo en el sector de la hostelería. Este restaurante inmersivo, con capacidad para ocho personas, ofrece una experiencia sensorial completa (vista, olfato, tacto y gusto) que supera los estándares del sector de superlujo.

Con una extensa lista de espera, este centro demuestra que la tecnología aplicada a la gastronomía es la clave para conectar la tradición del producto local con el futuro de la alta cocina global.

Con información de EFE

