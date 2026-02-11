Gobernadora de Puerto Rico nombra carretera como la de Daddy Yankee

SAN JUAN – La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, anunció este miércoles que ha hecho oficial la firma de una medida legislativa para nombrar una carretera en la capital de San Juan con el nombre de Daddy Yankee.

“Daddy Yankee es uno de los artistas puertorriqueños de mayor trascendencia internacional. El ‘Big Boss’ ha sido un pionero que ha llevado el nombre de Puerto Rico a escenarios de todo el mundo y que le ha abierto las puertas a varios intérpretes, tanto del género de reguetón como otros puertorriqueños y latinos”, dijo González en un comunicado.

La vía que llevará el nombre del conocido artista urbano es la carretera estatal PR-36, en San Juan, cerca del residencial público (barriada popular) Villa Kennedy, donde se crió Daddy Yankee e inició su carrera profesional junto a DJ Playero.

“Con la designación de esta carretera estatal, bien cerca de donde se crió en Villa Kennedy, queremos destacar como uno de los suyos ahora es todo un ícono musical que nos ha llenado de orgullo y puesto a bailar a todos”, añadió González.

La designación de la vía se da con la firma de la gobernadora en la Resolución Conjunta del Senado 115, para convertirla en la Resolución Conjunta 8-2026.

La rotulación de la carretera debe realizarse durante los 30 días de firmada la medida, y se producirá en una ceremonia oficial con fecha aún por confirmar.

Ramón Ayala Rodríguez, nombre de pila del artista de 50 años, es conocido popularmente como “El jefe” del reguetón, con los éxitos mundiales de “Gasolina” y “Despacito”. Recientemente ha dejado el género urbano para pasar a la música cristiana, con temas como “Sonríele a la vida”.

