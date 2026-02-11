Guillermo del Toro protagoniza divertido momento en la foto oficial de nominados a los Oscar

El director de cine mexicano Guillermo del Toro protagonizó un divertido momento mientras se tomaba la foto oficial de todos los nominados a los premios Oscar 2026.

El 10 de febrero se celebró el tradicional desayuno/almuerzo de nominados organizado por la Academia, semanas antes de la celebración de los premios Oscar 2026. Actores, actrices, productores, directores, vestuaristas, ingenieros de sonido, entre otros profesionales, figuran cada año en la lista de nominados de los premios de la Academia, el magno evento de Hollywood que celebra lo mejor del cine.

Al momento de tomar la tradicional foto de nominados, Guillermo del Toro hizo uso de su gran sentido del humor para quitarle tensión al momento y convertirlo en algo divertido. Del Toro, cuya película ‘Frankenstein’ se encuentra en la lista de las más nominadas, se ubicó en la primera fila y al centro de la foto.

Mientras el resto de los nominados se preparaba para la foto, siguiendo las indicaciones de la persona encargada, el director mexicano compartió risas con quienes tenía a su lado. Al momento de tomar la foto, Guillermo del Toro sonrió ampliamente y levantó los brazos a su costado, posando de una manera simpática ante la seriedad del resto de los nominados.

Para terminar de amenizar el momento, el director hizo alarde de su origen mexicano al gritar “¡TAMALES!”, causando risas entre los presentes.

The 2026 Oscar nominees pose for a class photo at the Academy’s annual luncheon. pic.twitter.com/CDWWdvbsTl — Variety (@Variety) February 10, 2026

El momento quedó grabado por uno de los asistentes al evento y fue publicado por la revista Variety en sus redes sociales.

Guillermo del Toro es el director de la película ‘Frankenstein’ de Netflix, protagonizada por Jacob Elordi y Oscar Isaac. La cinta cuenta con nueve nominaciones en los premios Oscar 2026 y es una de las grandes favoritas de esta temporada.

La película está nominada en las categorías Mejor Película, Mejor Guion Adaptado, Mejor Actor de Reparto (Jacob Elordi), Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Producción, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Maquillaje y Peinado, Mejor Banda Sonora Original y Mejor Sonido.