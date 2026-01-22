Guillermo del Toro queda fuera como Mejor Director en los premios Oscar 2026

A pesar del amplio reconocimiento de la crítica a su más reciente largometraje, ‘Frankenstein’, Guillermo del Toro no fue incluido en la lista de nominados a Mejor Director en la 98.ª edición de los premios Oscar.

La categoría de dirección quedó integrada por Chloé Zhao, nominada por ‘Hamnet’, Josh Safdie por ‘Marty Supreme’, Paul Thomas Anderson por ‘One Battle After Another’, Joachim Trier por ‘Sentimental Value’ y Ryan Coogler por ‘Sinners’, conformando una de las contiendas más competitivas de la próxima ceremonia.

Aunque quedó fuera de la terna de Mejor Director, Del Toro continúa presente en la competencia gracias a las nominaciones de ‘Frankenstein’ en categorías clave como Mejor Guion Adaptado y Mejor Diseño de Producción. La película también figura en apartados relevantes tanto artísticos como técnicos, entre ellos Mejor Película, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Maquillaje y Peinado, Mejor Banda Sonora Original, Mejor Cinematografía y Mejor Sonido.

En el apartado interpretativo, Jacob Elordi logró su primera nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto, un reconocimiento que refuerza su consolidación dentro de la industria cinematográfica.

La exclusión de Guillermo del Toro en la categoría de dirección resulta llamativa si se considera su sólida relación con la Academia de Hollywood. Su trayectoria incluye el triunfo de ‘The Shape of Water’ en 2018, así como nominaciones anteriores por ‘Pan’s Labyrinth’ y ‘Nightmare Alley’, además del reciente premio obtenido por ‘Pinocchio’ como Mejor Película Animada.

La 98.ª ceremonia de los premios Oscar se llevará a cabo el próximo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles y contará nuevamente con Conan O’Brien como presentador, quien asumirá la conducción del evento por segundo año consecutivo.

