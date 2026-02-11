La emotiva despedida de Busy Philipps a James Van Der Beek

La noticia del fallecimiento de James Van Der Beek golpeó con fuerza a la comunidad de actores de Hollywood, así como a sus seguidores. Busy Philipps, actriz que compartió escena con él en la serie que lo dio a conocer, “Dawson’s Creek”, fue una de las primeras en reaccionar públicamente.

El actor, conocido por interpretar a Dawson Leery en “Dawson’s Creek”, murió este miércoles 11 de febrero a los 48 años, según informó TMZ. La familia confirmó el deceso con un comunicado en el que pidió privacidad y destacó que “falleció pacíficamente” y que afrontó sus últimos días “con valentía, fe y dignidad”.

Aunque la causa oficial aún no ha sido anunciada, se sabía que Van Der Beek enfrentaba un cáncer colorrectal agresivo, diagnóstico que había hecho público y que describió como una experiencia transformadora.

Su muerte provocó una ola de mensajes entre colegas, seguidores y quienes crecieron con la serie, pero uno de los más emotivos llegó de parte de Philipps, quien interpretó a Audrey Liddell en las temporadas finales del drama juvenil.

El mensaje de Busy Philipps a James Van Der Beek. Tomada de @busyphilipps Crédito: Cortesía

“Estoy muy triste. Era mi amigo”

En su cuenta de Instagram, Philipps compartió un mensaje extenso y lleno de afecto para despedir al actor con quien construyó una amistad fuera del set.

“Hoy siento un profundo dolor por todos nosotros: por cada persona que conoció a James y lo quiso, por cualquiera que amó su trabajo o tuvo el placer de conocerlo, por todos sus queridos amigos y la comunidad que lo rodeó mientras luchaba contra esta enfermedad, especialmente por sus padres, su hermano y su hermana”, escribió.

Pero reservó sus palabras más duras para la familia que Van Der Beek deja atrás. “Estoy profundamente destrozado por su increíble esposa, Kimberly, y sus seis maravillosos hijos”.

Además de expresar su dolor, Philipps pidió apoyo para la familia del actor. “Hay una cuenta de GoFundMe para que puedan ayudar y publicaré el enlace en mis historias”, señaló. Y cerró su mensaje con una frase que resume la dimensión emocional de su vínculo: “James Van Der Beek era único y lo extrañaremos por siempre. No sé qué más decir. Estoy muy triste. Era mi amigo, lo quería y estoy muy agradecida por nuestra amistad durante todos estos años”.

Un adiós desde la nostalgia y el cariño

La presencia de Philipps en “Dawson’s Creek” marcó una etapa distinta en la serie, aquella que retrató la vida universitaria de ese recordado grupo.

La muerte del actor deja un vacío entre quienes lo acompañaron dentro y fuera del set, pero también entre quienes lo siguieron desde que esta serie se convirtió en un fenómeno cultural.

Sigue leyendo:

Murió James Van Der Beek, estrella de ‘Dawson’s Creek’

James Van Der Beek, estrella de ‘Dawson’s Creek’, se enfrenta al cáncer desde su hogar en Las Vegas

James Van Der Beek, protagonista de “Dawson’s Creek”, es diagnosticado con cáncer