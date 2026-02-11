Murió James Van Der Beek, estrella de ‘Dawson’s Creek’

El actor James Van Der Beek, conocido mundialmente por dar vida a Dawson Leery en “Dawson’s Creek”, murió este miércoles 11 de febrero, según informó TMZ con base en fuentes del departamento forense del condado de Travis.

La noticia se extendió rápidamente entre colegas y fanáticos, que seguían de cerca su estado de salud desde que hizo público su diagnóstico en 2024.

La familia del intérprete confirmó el deceso a través de un comunicado. “Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Afrontó sus últimos días con valentía, fe y dignidad. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Ese momento llegará. Por ahora, pedimos privacidad y tranquilidad mientras lloramos la pérdida de nuestro querido esposo, padre, hijo, hermano y amigo”, expresaron sus allegados.

Aunque por ahora no se ha comunicado oficialmente la causa de muerte, se sabe que el actor estaba enfrentando un cáncer colorrectal agresivo, una batalla que él mismo había descrito como compleja y profundamente transformadora.

Una despedida marcada por un reencuentro imposible

A finales de septiembre de 2025, Van Der Beek había compartido uno de los capítulos más emotivos de su lucha. La fecha del esperado reencuentro de los protagonistas de “Dawson’s Creek” en Nueva York, era para él “el día que más esperaba”. Sin embargo, la salud no lo acompañó.

En su cuenta de Instagram, donde acumulaba 1,6 millones de seguidores, explicó que “dos virus estomacales” impedirían su presencia en la lectura de guion, organizada para recaudar fondos destinados a pacientes con cáncer de colon. “Pueden imaginarse lo destrozado que me sentí“, escribió entonces.

También compartió lo que habría significado subir a ese escenario: “A pesar de todos mis esfuerzos no podré estar allí. No podré subir a ese escenario y dar las gracias a todas y cada una de las personas del teatro por acompañarme en mi lucha contra el cáncer, cuando más lo necesitaba”.

Su tono, aun atravesado por la enfermedad, conservaba la mezcla de gratitud y humor tan suya. Reveló que Lin-Manuel Miranda lo reemplazaría en el evento: “Tengo un reemplazo ridículamente sobrecualificado que habría sido el número uno en mi lista de deseos. Alguien que mis hijos definitivamente considerarían una mejora con respecto a mí. Además, él ya sabe cómo llegar al teatro”. Luego añadió: “Antes eras un héroe para mis hijos, ahora eres un semidiós”.

Un legado que trasciende a Dawson

El reencuentro, celebrado en el teatro Richard Rodgers, reunió por primera vez en más de dos décadas a Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson, Jason Moore, Kerr Smith, Busy Philipps y Meredith Monroe, además del creador Kevin Williamson.

El actor no pudo participar, pero dejó un mensaje final: “Que todos disfruten de todo el amor que hay en esa sala. Denle un poco a mi familia. Yo estaré radiante y recibiéndolo desde lejos en una cama en Austin”.

Su partida pega muy fuerte al recordar esa época importante de la televisión de los 2000, pero siempre quedará el recuerdo de su trayectoria en la pequeña y gran pantalla.

