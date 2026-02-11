Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del miércoles 11 de febrero de 2026

Conoce a los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy miércoles 11 de febrero. El valor de los premios en efectivo suma un pozo de $3,500,000 millones de dólares.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) cuenta con distintas posibilidades de juegos para sus participantes. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del miércoles 11 de febrero

Los números ganadores son: 02 03 17 18 22 23 24 29 32 34 38 39 41 44 49 52 54 58 64 74

Números ganadores de Numbers del miércoles 11 de febrero

Combinación mediodía: 01 01 09

Combinación noche: 09 00 09

Números ganadores de Win 4 del miércoles 11 de febrero

Combinación mediodía: 08 03 08 03

Combinación noche: 08 01 00 06

Números ganadores de Take 5 del miércoles 11 de febrero

Combinación mediodía: 06 22 23 26 27

Combinación noche: 02 03 15 28 29

Números ganadores de Cash4Life del miércoles 11 de febrero

Los números ganadores son: 02 27 30 44 52

Errores comunes a evitar al jugar a juegos de lotería

Al jugar a la lotería, es importante evitar ciertos errores que disminuyen las posibilidades de ganar.

Por ejemplo, uno de los errores más típicos es elegir números basados en fechas de cumpleaños o aniversarios. Esto provoca que se limite la selección de números a solo aquellos entre 1 y 31, por lo que muchos otros quedan desechados y se ignoran y podrían ser potencialmente ganadoras.

Otro error común es no verificar los resultados de la lotería correctamente. Pueden pasar desapercibidos premios menores que podrían haberse ganado. Asimismo, es importante verificar los boletos de lotería cuidadosamente, (algunos jugadores han descartado por error boletos con premio).

Por último, se debe evitar depender únicamente de la suerte. Aunque la lotería es un juego de azar, hay ciertas reglas que comentábamos más arriba que pueden aumentar las posibilidades de ganar.

Trucos para hacer tu jugada de lotería

Elegir números de lotería puede ser un un momento lleno de indecisión, pero hay algunas estrategias que pueden hacer fácil este proceso a la vez que hacen aumentar las posibilidades de ganar.

Una opción es hacerlo en términos estadísticos, analizando las frecuencias de los números sorteados en sorteos previos y decantando tu elección por aquellos más frecuentes. Esto se basa en la teoría de que los números que han salido más veces en el pasado tienen más probabilidades de ser sorteados nuevamente en el futuro.

Otra estrategia es usar un enfoque de números fríos y calientes, escogiendo números que no han sido sorteados recientemente (números fríos) o números que se sortearon con frecuencia en un período corto (números calientes). Muchos participantes combinan números fríos y calientes en un solo boleto.

También se pueden utilizar sistemas de ruedas, que consisten en seleccionar grupos de números y combinarlos en diferentes boletos de lotería. Esta técnica garantiza que, si se aciertan algunos números del grupo seleccionado, habrá varios boletos ganadores.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Reclamar las ganancias dela lotería de Nueva York es un proceso sencillo, pero hay que seguir ciertos pasos para garantizar que se reciba el pago completo y sin problemas.

Los premios de un máximo de $600 se pueden cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Para premios más grandes, es necesario completar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Se recuerda que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

¿Puedo participar en la Lotería de Nueva York si no soy residente de Nueva York?

Sí, el lugar de residencia no importa siempre que tengas más de 18 años.

