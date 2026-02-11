Matanza escolar en Canadá: 9 fallecidos y docenas de heridos por posible pistolera

Una persona armada mató a 9 personas e hirió al menos a 25 ayer en una escuela secundaria y una residencia en Tumbler Ridge, una comunidad remota en British Columbia en la costa oeste de Canadá.

La persona que se cree que fue el pistolero también fue encontrada muerta en la escuela por lo que aparentemente se disparó a sí misma, dijo el superintendente Ken Floyd, comandante del Distrito Norte de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP).

El superintendente Floyd dijo en una conferencia de prensa que la policía aún no había determinado el motivo del pistolero y se negó a identificarlo y proporcionar su edad. Sólo confirmó que era la misma persona mencionada en una alerta policial a la comunidad ayer. Dicha alerta describía a la sospechosa como una “mujer con vestido y cabello castaño”.

La oficina del primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunció que pospondría un anuncio y planeaba trasladarse esta semana a la región. Carney tenía previsto viajar a Alemania este miércoles para asistir a la Conferencia de Seguridad en Múnich (MSC). “Estoy devastado por el terrible tiroteo ocurrido hoy en Tumbler Ridge, Columbia Británica. Mis oraciones y mis más sinceras condolencias están con las familias y amigos que han perdido a sus seres queridos en estos horribles actos de violencia”, escribió Carney anoche en Twitter/X.

En respuesta a una llamada alrededor de la 1:20 p.m. del martes (hora local), los oficiales encontraron a seis personas muertas en la escuela secundaria, informó la policía, y otra falleció mientras era trasladada a un hospital. Otras dos víctimas fueron encontradas sin vida en una residencia local, hecho que la policía cree que está relacionada con el tiroteo en la escuela.

Los oficiales estaban registrando otras casas y propiedades en el área en busca de personas que pudieran estar heridas o relacionadas con los tiroteos, informó The New York Times.

La policía seguía contactando a las familias de las víctimas, declaró el primer ministro de Columbia Británica, David Eby, en una rueda de prensa, donde afirmó que la amenaza para la comunidad había terminado. Se emitió una orden de confinamiento poco después de que la policía recibiera el primer informe de un pistolero activo. La orden se levantó a las 5:45 p.m.

Nina Krieger, ministra de seguridad pública de Columbia Británica, declaró en una rueda de prensa que el incidente fue “uno de los peores tiroteos masivos en la historia de nuestra provincia y país”.

Tanto la escuela secundaria Tumbler Ridge, donde ocurrió el tiroteo, como la primaria del mismo nombre permanecerán cerradas el resto de la semana, informó el distrito escolar. Northern Lights College, que opera un campus en esa secundaria, también anunció que permanecería cerrado durante la semana.

Tumbler Ridge, donde viven unas 2,400 personas, se estableció originalmente como un pueblo minero de carbón en las faldas de las Montañas Rocosas, en el noreste de la Columbia Británica. El pueblo está rodeado de extensas cordilleras y un parque geológico reconocido por la UNESCO, la agencia cultural de las Naciones Unidas. Es tan remoto que la señal de telefonía móvil se corta a los 30 segundos de un viaje en auto fuera del pueblo, comentó Danielle Roscher, propietaria de una empresa local de excursiones al aire libre.

Al ser preguntado sobre la capacidad limitada del centro médico local de Tumbler Ridge, donde se evaluó a las 25 personas heridas, el primer ministro de la Columbia Británica reconoció que se trataba de un “centro pequeño” y afirmó que Alberta, la provincia vecina, ofreció servicios médicos, incluyendo ambulancia aérea, pero no especificó si se habían utilizado.

Los homicidios masivos son poco frecuentes en Canadá, pero el ataque del martes fue el 2do en la Columbia Británica en menos de un año. En abril de 2025 11 personas murieron en Vancouver cuando un hombre embistió con su todoterreno a una multitud que celebraba un festival de la herencia filipina.

La escuela secundaria Tumbler Ridge, donde ocurrió el tiroteo del martes, tiene entre 160 y 175 estudiantes. La mayor parte de la provincia de Columbia Británica está vigilada por agentes federales, ya que pueblos rurales como Tumbler Ridge no tienen la población suficiente para contar con sus propias fuerzas policiales municipales.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda

Llame al 911, 988 o al (800)-942-6906.

o al Envíe el mensaje de texto “ WELL ” a 65173.

” a Línea Nacional de Ayuda contra la Violencia Doméstica 1-800-799-SAFE (7233) y www.thehotline.org

Revise información en https://nycwell.cityofnewyork.us/es/ www.988lineadevida.org https://www.bbc.com/mundo/articles/c87g2n139e9o