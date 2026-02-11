Netanyahu regresará a Estados Unidos la próxima semana

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, prepara un viaje a Estados Unidos la semana que viene, además de la visita que mantuvo este miércoles en Washington D.C. con el presidente Donald Trump.

Un funcionario israelí, en declaraciones ofrecidas a EFE, fue quien afirmó la visita que tendrá el líder israelí, añadiendo que “por ahora” ese es su plan actual.

Originalmente, Netanyahu iba a viajar a EE.UU. entre el 18 y el 22 de febrero para participar en la reunión de la Junta de Paz el día 19 y en la conferencia anual del lobby estadounidense y proisraelí AIPAC.

Sin embargo, el mandatario adelantó su viaje a este martes para reunirse hoy, miércoles, con Trump, con el objetivo de abordar las negociaciones entre Estados Unidos e Irán que comenzaron el pasado viernes.

De acuerdo con la prensa israelí, Netanyahu pidió la reunión para reivindicar ante Trump las demandas de Israel en las negociaciones que EE.UU. podía dejar de lado: exigir a la República Islámica que reduzca el rango de sus misiles a 300 kilómetros y que no pueda financiar a sus satélites en la región (como Hizbulá en el Líbano o los hutíes de Yemen).

A su llegada a EE.UU. el martes, el primer ministro y los enviados de la Casa Blanca para temas de Oriente Medio, Steve Witkoff y Jared Kushner, abordaron diversos asuntos regionales de interés común, de acuerdo con su oficina de prensa.

También ayer, el ministro de Educación de Israel, Yoav Kish, invitó a Trump a la ceremonia del Premio Israel en mayo para otorgarle el galardón por “su contribución única al pueblo judío”, informó el diario israelí Yedioth Ahronoth.

