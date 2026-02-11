Nuevo informe independiente pone en duda la causa de la muerte de Kurt Cobain

La causa oficial de la muerte del famoso cantante Kurt Cobain ha sido puesta en duda tras una revisión no oficial del sector privado de científicos forenses.

El cantante de Nirvana fue hallado muerto en su casa en Seattle el 8 de abril de 1994. La autopsia oficial concluyó que el músico murió por una herida de bala autoinfligida y su muerte se catalogó como suicidio.

La nueva investigación reevalúa la autopsia que se le realizó al músico hace más de 30 años e incorporó a Brian Burnett, un especialista con experiencia en casos que involucraban sobredosis seguidas de traumatismos por armas de fuego.

Michelle Wilkins, investigadora independiente que ha trabajado en el equipo de investigación, dijo a Daily Mail que, de acuerdo con su investigación, Burnett considera que la muerte de Cobain no fue un suicidio, sino un homicidio. “Esto es un homicidio. Tenemos que hacer algo al respecto”, dijo Burnett.

Esta conclusión se obtuvo luego de una revisión de la autopsia del caso y señalan que se observaron signos no comunes con una muerte instantánea por arma de fuego. Esta investigación independiente afirma que Kurt Cobain fue sometido por más de un agresor que lo obligaron a tomar una sobredosis de heroína para inhabilitarlo; uno de ellos le disparó a la cabeza y prepararon la escena para que pareciera un suicidio.

Wilkins se refirió al daño orgánico asociado con la falta de oxígeno en el músico, lo que es inconsistente con una muerte autoinfligida por arma de fuego.

“Hay cosas en la autopsia que dicen: ‘Bueno, esperen, esta persona no murió rápidamente por un disparo. La necrosis del cerebro y el hígado ocurre en una sobredosis. No ocurre en una muerte por arma de fuego. Para mí, parece como si alguien hubiera preparado una película y hubiera querido que estuviéramos absolutamente seguros de que se trataba de un suicidio”.

El estudio también cuestiona el informe forense inicial de la escena del crimen, la cual fue calificada por este equipo de investigadores como “muy limpia” para alguien que está sufriendo una sobredosis y está a punto de suicidarse. El kit de heroína encontrado en el lugar contenía jeringas con sus protectores puestos y además el músico ingirió 10 veces más la cantidad de lo que una persona con una gran adicción haría, causando daño en varios órganos.

“Se supone que debemos creer que tapó las agujas y puso todo en orden después de inyectarse tres veces, porque eso es lo que uno hace mientras se está muriendo”, dijo Wilkins. “Los suicidios son un desastre, y esta escena fue muy limpia. Así que se está muriendo de sobredosis. O sea, está en coma, y ​​sostiene esto para alcanzar el gatillo y metérselo en la boca. Es una locura”, dijo.

Aunque el equipo de investigación independiente pone en duda la causa de la muerte de Cobain, la Oficina del Médico Forense del Condado de King sostiene el informe forense inicial y afirma que no existe razón para reabrir el caso de la muerte del músico.

