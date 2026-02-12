window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Affordable Care Act: Seguimos inscribiendo familias latinas

ACA ha puesto la atención médica de las madres, de sus embarazos y de sus bebés al alcance de nuestras familias

La comunidad latina ha sido uno de los sectores más beneficiados por ACA.

Avatar de Frankie Miranda

Por  Frankie Miranda

Mientras sigue en la balanza el futuro de los planes del Mercado de Seguros de Salud del Estado de Nueva York, y más específicamente su costo futuro para algunos de sus usuarios (costo que podría aumentar hasta más del doble) el número de nuevos inscritos ha disminuido muy poco. Por otra parte, a finales del mes pasado terminó el período de inscripción abierta en los planes cubiertos por la Affordable Care Act, o ACA. En la práctica, eso sólo afecta a uno de los planes de Obamacare, el de los Planes Calificados, ya que sigue abierta la inscripción y su renovación en los restantes, que son Medicaid, Child Health Plus y el Plan Esencial. Como lo hemos hecho en los últimos 15 años, desde la Hispanic Federation continuamos apoyando y promoviendo estos planes de salud asequibles entre nuestra gente y, más importante aún, ayudando a latinas y latinos a inscribirse en los mismos.

 Según la organización Voto Latino, “ACA ha significado más que la posibilidad de tener un seguro de salud. ACA ha hecho posible que las familias lleven a sus niños al médico sin temor a la ruina financiera, que los adultos jóvenes mantengan sus seguros de salud, y que los envejecientes puedan obtener medicamentos que les salvan la vida”.

Y yo agregaría que ACA ha puesto la atención médica de las madres, de sus embarazos y de sus bebés al alcance de nuestras familias, y que ha hecho posible la atención temprana de enfermedades potencialmente mortales.

“Nuestra comunidad ha sido uno de los sectores más beneficiados por ACA”, explica Liliana Melgar-Hoyos, Vicepresidenta de Operaciones de la Salud de la Hispanic Federation. “Desde que se convirtió en ley, ACA le ha dado acceso a la atención integral de la salud a más de nueve millones de latinas y latinos de todas las edades, incluidos casi un millón y medio de menores de edad”.

 Con respecto a los Planes Calificados,  que son los únicos afectados por el fin del período de inscripción abierta, ahora sólo pueden inscribirse en los mismos las personas y familias que hayan tenido algún evento de vida calificado. 

 “Es decir”, amplía Melgar-Hoyos, “las personas cuyas vidas hayan tenido algún cambio importante. Por ejemplo, si la persona se quedó sin seguro médico porque perdió su empleo; si se casó y tiene que agregar a un integrante nuevo de la familia; o si se ha divorciado o está embarazada, o si ha nacido un bebé y hay que agregar a la criatura a la póliza de seguro médico. Pero esos no son los únicos eventos especiales, de manera que lo más recomendable es consultar a nuestro personal autorizado por el Estado de Nueva York”.

 Cuando la persona llama a nuestra línea gratuita y bilingüe, el 1-833-565-2626, puede conversar con alguien que ha sido capacitado y certificado por el Estado de Nueva York para ayudar con las solicitudes de seguro médico. 

“Y cuando llamen”, acaba diciendo nuestra Liliana Melgar-Hoyos, “deberían tener a mano algún documento de identidad, su dirección y de teléfono, e información sobre sus ingresos, entre otros”.

 Si necesitan información sobre nuestra organización, nuestras causas, iniciativas y agencias miembros, sígannos en Facebook e Instagram, visiten el sitio Web de la Hispanic Federation, o llamen al (866) 432-9832.

¡Celebren con nosotros nuestro 36to aniversario! ¡Hasta la columna próxima! 

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation

