Affordable Care Act: Seguimos inscribiendo familias latinas

Mientras sigue en la balanza el futuro de los planes del Mercado de Seguros de Salud del Estado de Nueva York, y más específicamente su costo futuro para algunos de sus usuarios (costo que podría aumentar hasta más del doble) el número de nuevos inscritos ha disminuido muy poco. Por otra parte, a finales del mes pasado terminó el período de inscripción abierta en los planes cubiertos por la Affordable Care Act, o ACA. En la práctica, eso sólo afecta a uno de los planes de Obamacare, el de los Planes Calificados, ya que sigue abierta la inscripción y su renovación en los restantes, que son Medicaid, Child Health Plus y el Plan Esencial. Como lo hemos hecho en los últimos 15 años, desde la Hispanic Federation continuamos apoyando y promoviendo estos planes de salud asequibles entre nuestra gente y, más importante aún, ayudando a latinas y latinos a inscribirse en los mismos.

Según la organización Voto Latino, “ACA ha significado más que la posibilidad de tener un seguro de salud. ACA ha hecho posible que las familias lleven a sus niños al médico sin temor a la ruina financiera, que los adultos jóvenes mantengan sus seguros de salud, y que los envejecientes puedan obtener medicamentos que les salvan la vida”.

Y yo agregaría que ACA ha puesto la atención médica de las madres, de sus embarazos y de sus bebés al alcance de nuestras familias, y que ha hecho posible la atención temprana de enfermedades potencialmente mortales.

“Nuestra comunidad ha sido uno de los sectores más beneficiados por ACA”, explica Liliana Melgar-Hoyos, Vicepresidenta de Operaciones de la Salud de la Hispanic Federation. “Desde que se convirtió en ley, ACA le ha dado acceso a la atención integral de la salud a más de nueve millones de latinas y latinos de todas las edades, incluidos casi un millón y medio de menores de edad”.

Con respecto a los Planes Calificados, que son los únicos afectados por el fin del período de inscripción abierta, ahora sólo pueden inscribirse en los mismos las personas y familias que hayan tenido algún evento de vida calificado.

“Es decir”, amplía Melgar-Hoyos, “las personas cuyas vidas hayan tenido algún cambio importante. Por ejemplo, si la persona se quedó sin seguro médico porque perdió su empleo; si se casó y tiene que agregar a un integrante nuevo de la familia; o si se ha divorciado o está embarazada, o si ha nacido un bebé y hay que agregar a la criatura a la póliza de seguro médico. Pero esos no son los únicos eventos especiales, de manera que lo más recomendable es consultar a nuestro personal autorizado por el Estado de Nueva York”.

Cuando la persona llama a nuestra línea gratuita y bilingüe, el 1-833-565-2626, puede conversar con alguien que ha sido capacitado y certificado por el Estado de Nueva York para ayudar con las solicitudes de seguro médico.

“Y cuando llamen”, acaba diciendo nuestra Liliana Melgar-Hoyos, “deberían tener a mano algún documento de identidad, su dirección y de teléfono, e información sobre sus ingresos, entre otros”.

Si necesitan información sobre nuestra organización, nuestras causas, iniciativas y agencias miembros, sígannos en Facebook e Instagram, visiten el sitio Web de la Hispanic Federation, o llamen al (866) 432-9832.

¡Celebren con nosotros nuestro 36to aniversario! ¡Hasta la columna próxima!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation